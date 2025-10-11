Lik je ovo naručio poštom iz SAD-a. Uskoro mu je na vrata pokucala policija

Policijski službenici Policijske uprave zagrebačke dovršili su kriminalističko istraživanje nad 34-godišnjakom zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama.

Provedenim kriminalističkim istraživanjem je utvrđeno da je osumnjičeni, protivno odredbi članka 3. Zakona o suzbijanju zlouporabe droga, iz Sjedinjenih Američkih Država putem interneta naručio smolu konoplje tipa droga ukupne mase 1.319,00 grama koja mu je skrivena u poštanskoj pošiljci putem dostavne službe dostavljena na njegovu adresu stanovanja na području Trešnjevke s ciljem daljnje preprodaje.

U četvrtak 9. listopada 2025. obavljenom pretragom doma i drugih prostorija kojima se koristi osumnjičeni na području Trešnjevke, policijski službenici pronašli su digitalnu vagu. Također, obavljenom pretragom poštanske pošiljke upućene osumnjičenom 34-godišnjaku pronađene su:

dvije plastične kutije ispunjene smolom konoplje tipa droga ukupne mase 1.319,00 grama.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni je u zakonskom roku, uz kaznenu prijavu, predan pritvorskom nadzorniku.