Lik u Splitu dva puta istu noć uhvaćen pijan za volanom. Oba puta alkotestiran, pogledajte koliko je bio pijan

Na sud je u žurnom postupku odveden 26-godišnjak koji je 16. siječnja 2026.godine u Splitu sudjelovao u prometnoj nesreći s materijalnom štetom, a prije stjecanja prava na upravljanje vozilom jer mu je vozačka dozvola ukinuta i poništena zbog prikupljenih negativnih prekršajnih bodova. Policijski službenici su od njega oduzeli vozilo.

Uhićen je i odveden na sud kojemu je predloženo da mu odredi zadržavanje s obzirom na to da se radi o upornom ponavljaču prometnih prekršaja. Predloženo je da mu se izrekne kazna zatvora u trajanju od 60 dana, izrekne zabrana upravljanja vozilom u trajanju od dvije godine i da se od njega trajno oduzme vozilo.

Također, na sud je odveden i 30-godišnjak koji je 17. siječnja 2026.godine u 1,40 sati zaustavljen i isključen iz prometa i kažnjen zbog vožnje pod utjecajem alkohola. Policijski službenici su mu izmjerili koncentraciju od 1,23 g/kg i izrekli mu mjeru zabrane upravljanja vozilom. međutim, vozač se oglušio na izdanu zabranu i ponovno alkoholiziran sjeo u vozilo. Policijski službenici su ga ponovno na području Splita zaustavili u 3,15 sati i tada mu je izmjerena koncentracija od 1.20 g/kg. Uhićen je i odveden na sud.

Sudu je predloženo da mu se odredi zadržavanje, izrekne kazna zatvora u trajanju od 30 dana i zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilom u trajanju od godine dana.

U oba događaja, sudac je odlučio vozače pustiti na slobodu.