Lijevo je Poljud prije 20 dana. Desno je Poljud danas

Nakon više od mjesec dana, Hajduk se vraća pred svoje navijače. Posljednji put Splićani su na Poljudu igrali 27. rujna, kada su s 2:0 svladali Lokomotivu. Od tada su redom gostovali kod Vukovara, Istre, Gorice, Cibalije i Slavena, ostvarivši tri pobjede i dva remija. Remi protiv Cibalije pretvorili su u trijumf nakon raspucavanja jedanaesteraca, čime su izborili plasman u četvrtfinale Kupa.

Momčad Gonzala Garcije u subotu od 17:45 sati na Poljudu dočekuje Osijek, u susretu vodeće i pretposljednje momčadi SuperSport HNL-a. Hajduk se nalazi na prvom mjestu s 26 bodova, jednim više od Dinama, dok je Osijek deveti s 10 bodova, koliko ima i posljednji Vukovar.

Reprezentativna stanka iskorištena je za radove na stadionu, a najveća promjena odnosi se na travnjak. Poljud ima hibridnu podlogu, kombinaciju prirodne i umjetne trave, a sada je zamijenjen prirodni dio – novom travom otpornijom na zimske uvjete.

Cilj je, poručuju iz kluba, osigurati kvalitetnu podlogu i tijekom hladnijih mjeseci, dok će se na proljeće postaviti trava prilagođena ljetnim temperaturama.

“Razlika između izgleda travnjaka 15. listopada i 4. studenog je drastična”, objavio je na LinkedInu Roko Ćosić, stručnjak i glavni odgovorni za poljudski travnjak, uz fotografiju koja pokazuje napredak u samo tri tjedna. OVDJE pogledajte njegovu objavu.