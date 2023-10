LIJEČNIKE GUŠI BIROKRACIJA Šibenski Dom zdravlja mjesecima neuspješno traži doktora

Šibenski Dom zdravlja jedva pronalazi liječnike. Potvrđuju to mladi koji se odlučuju za obiteljsku medicinu. Divan je to posao, kažu, no zatrpani su administracijom. Smatraju da se i lokalne vlasti moraju uključiti u rješavanje problema, jer u sljedećih 8 godina, trećina će liječnika u mirovinu. Pitanje je hoće li ih imati tko naslijediti?

'Traži se doktor medicine, na dugotrajnu zamjenu, uz mogućnost stalnog zaposlenja'. Takav natječaj raspisan je već mjesecima.

- Kako (tako) može biti, zapitala se Nada Šuša iz Šibenika.

- Vidite kako (je) kod nas u državi da nema nigdje (liječnika). Dođete na hitnu čekate tri do četiri sata, nema doktora, tako je, kako je, dodala je za HRT.

Donedavno, bez nositelja tima bilo je čak sedam ambulanti. No, bez medicinske skrbi nije bio nitko.

Zamjene "uskaču" iz drugih ordinacija ili ustanova.

U žrvnju primarne zdravstvene zaštite

- Na dnevnoj razini imali smo zamjenskog doktora. Svaki dan bi dolazio netko drugi od doktora, objasnila je medicinska sestra, Matea Tadić.

Više od 1600 Šibenčana ovih je dana ipak dobilo novog liječnika.

Županijski stipendist, sa studija, našao se u žrvnju primarne zdravstvene zaštite.

- Posao je takav da zapravo ima jako puno administracije, manje je medicinskog posla od onoga što bi se očekivalo, ustvrdio je dr. med. Ante Meić Sidić, liječnik u ordinaciji obiteljske medicine u Šibeniku.

Liječnike guši birokracija

Zdravstveni karton obiteljske medicine pun je, guši ih birokracija, liječnici su sve stariji, piše HRT.

- Svega dvoje mladih, odnosno troje mladih ljudi je sada na specijalizaciji, a zašto ljudi zaziru? Zaziru jednim dijelom zbog tog administrativnog opterećenja. Drugo, zbog toga što nemaju adekvatno rješeno svoje materijalno stanje, objasnila je dr. med. spec. obit. med. Vesna Šunjić, predsjednica županijske podružnice Koordinacije hrvatske obiteljske medicine.

Ovdašnji dom zdravlja nudi im besplatan smještaj. Uz potporu osnivača, uredili su dva stana.

- Jedan je u Tisnom koji je opremljen i ovaj ovdje. Unutrašnjost je prošle godine rješena i sada još očekujemo dostavu namještaja, kazao je Boris Magazin, ravnatelj Doma zdravlja Šibenik.

Očuvanje mreže primarne medicine, smatraju mnogi, u rukama je lokalnih vlasti.

- Da nekako jedinice lokalne samouprave, ali i domovi zdravlja nekako dodatno stuimuliraju kolege s nekim povlasticama da dođu raditi u obiteljsku medicinu, jer je na koncu jer je ona stup zdravstvenog sustava, ustvrdio je dr. med. Duje Stančić, specijalizant obiteljske medicine.

A taj se stup, upozorava struka, već opasno ljulja.