Liječnik upozorio na tri simptoma raka crijeva: Sve češće pogađa mlađe ljude

Rak crijeva posljednjih godina sve češće pogađa mlađe osobe, a liječnici upozoravaju da određene simptome ne treba zanemarivati. Dr. Sermed Mezher upozorio je na znakove povezane s probavom i pražnjenjem crijeva koji mogu upućivati na kolorektalni karcinom, odnosno rak debelog crijeva ili rektuma.

Posebno je istaknuo tri simptoma: upornu krv u stolici, promjene u navikama pražnjenja crijeva te osjećaj nepotpunog pražnjenja nakon odlaska na toalet. Uz to, mogu se pojaviti i neobjašnjiv gubitak tjelesne težine, nadutost i bolovi u trbuhu.

"Ako imate ove simptome, javite se liječniku što prije", upozorio je Mezher u videu objavljenom na TikToku.

Sve više oboljelih među mlađima

Prema istraživanju objavljenom u časopisu The Lancet, posljednjih godina raste broj slučajeva raka crijeva među mlađim osobama. Dr. Mezher ističe da se bolest više ne može povezivati isključivo sa starijom populacijom.

"Često se može čuti da je netko 'premlad za rak', no statistike pokazuju drukčiji trend", rekao je liječnik.

Dodao je i da se kod mlađih ljudi simptomi često pripisuju stresu, prehrani ili hemoroidima, zbog čega se bolest nerijetko otkriva tek u uznapredovaloj fazi.

Rano otkrivanje povećava šanse za izlječenje

Liječnici naglašavaju da rano otkrivanje bolesti može biti presudno. Prema riječima dr. Mezherea, kada se kolorektalni karcinom otkrije u ranoj fazi, petogodišnja stopa preživljenja iznosi oko 95 posto.

Britanski NHS među najčešćim simptomima navodi dugotrajne promjene u stolici, krvarenje iz anusa, bolove u trbuhu, nadutost i umor. Savjetuju odlazak liječniku ako simptomi traju tri tjedna ili dulje.