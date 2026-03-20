Liječnik upozorava: Ova tri simptoma nikada ne smijete ignorirati

Jedan liječnik upozorio je na tri česta simptoma koje ljudi često zanemaruju, iako mogu upućivati na ozbiljnije zdravstvene probleme.

Dr. Kukadia, liječnik britanskog NHS-a poznat kao Dr. Sooj, u videu na TikToku izdvojio je znakove zbog kojih se, kako kaže, treba odmah javiti liječniku.

"Molim vas, nemojte ignorirati ove simptome. Ako ih primijetite, obavezno se javite na pregled", poručio je.

Promjene na madežima

Prvi simptom odnosi se na madeže. Svaka promjena oblika, veličine ili boje može biti bezazlena, ali zahtijeva pregled. Posebno treba obratiti pažnju ako madež svrbi, boli, krvari, stvara krastu ili izgleda neobično.

Liječnici upozoravaju i na nove mrlje na koži koje ne prolaze tjednima te tamne promjene ispod nokta koje nisu posljedica ozljede.

Neobjašnjiv gubitak kilograma

Drugi važan znak je nenamjeran gubitak tjelesne težine. Takvo mršavljenje može biti povezano s nizom zdravstvenih stanja, od problema sa štitnjačom i dijabetesa do infekcija, stresa ili ozbiljnijih bolesti.

"Što se ranije otkrije uzrok, prije se može započeti s liječenjem", upozoravaju stručnjaci.

Promjene u probavi

Treći simptom odnosi se na dugotrajne promjene u radu crijeva. Učestali zatvor, proljev, promjena konzistencije stolice ili pojava krvi mogu biti znak da nešto nije u redu.

"Ako primijetite takve promjene, važno je javiti se liječniku kako bi se isključili ozbiljniji uzroci", zaključuje liječnik.