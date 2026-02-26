Liječnik Marko Matijević iz Centra: "Zdravstvo je ispolitizirano do bola"

Splitski liječnik i gradski vijećnik Centra u Gradskom vijeću Splita, Marko Matijević, povodom Hrvatskog dana liječnika objavio je oštar status u kojem kritizira politizaciju zdravstvenog sustava, način imenovanja čelnih ljudi u bolnicama te uvjete rada i plaće liječnika u Hrvatskoj.

"Sretan Hrvatski dan liječnika svim kolegama i kolegicama, osim onima koji su svoj poziv politički isprostituirali za šaku eura ili za poziciju na kojoj mogu liječiti vlasitite komplekse", poručio je Matijević u objavi.

"Šefove bolnica biraju ministri i premijeri"

U nastavku je prozvao praksu imenovanja ravnatelja i voditelja odjela, tvrdeći da se ključne pozicije ne popunjavaju prema volji struke, nego političkim kriterijima.

"Umjesto da šefove bolnica i odjela biraju ljudi koji u tim bolnicama i na tim odjelima rade, u Hrvatskoj ih biraju ministri, premijeri i ostali članovi privilegirane sekte, po svojim poznatim 'stručnim' kriterijima", napisao je.

Dodao je i da, prema njegovu mišljenju, javnost često reagira tek kada se sama nađe u ulozi pacijenta.

"Nažalost, nikoga za to nije puno briga, sve dok se u tom istom sustavu ne nađu kao – pacijenti", istaknuo je Matijević.

"Mediji se razbacaju fabriciranim brojkama"

Matijević se osvrnuo i na plaće liječnika, navodeći da se u javnosti često spominju iznosi koji ne prikazuju stvarnu satnicu.

"Liječnici u Hrvatskoj su debelo potplaćeni po pitanju satnica u odnosu na svoje kolege u Europskim zemljama, a mediji se razbacaju fabriciranim brojkama koje su im servirane", stoji u objavi.

Prema Matijevićevim riječima, brojke o primanjima rezultat su, kako tvrdi, “ilegalnog i suludog” broja prekovremenih sati, što dugoročno šteti i liječnicima i pacijentima.

"Te brojke produkt su isključivo ilegalnog i suludog broja prekovremenih sati, što znači da sustav tjera ljude u burn-out sindrom da bi bili zadovoljni primanjima, nanoseći štetu ne samo sebi, nego i pacijentima", upozorio je.

"Satnica specijalista 17 eura"

Kao primjer navodi i zahtjevne kirurške grane, poput torakalne i kardiokirurgije, za koje tvrdi da sve manje privlače mlade liječnike zbog uvjeta rada i ograničenih mogućnosti dodatne zarade.

"Velike kirurgije (i najljepše i najteže) poput torakalne ili kardiokirurgije ne privlače apsolutno nikoga, jer sa satnicom specijalista od 17€/h, nakon 12 godina faksa i specijalizacije bez ikakve mogućnosti privatnog rada, doktor ne može svojoj obitelji riješiti stambeno pitanje, a kamoli nešto više", naveo je Matijević.

Objavu je zaključio ironičnom porukom: "Sretan dan liječnika svima koji su nas doveli do toga."