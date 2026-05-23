Liječnici upozoravaju: Ovi znakovi mogu upućivati na cirozu ili zatajenje jetre

Bolesti jetre često se razvijaju tiho, bez izraženih simptoma u ranoj fazi, zbog čega mnogi znakove problema primijete tek kada je organ već ozbiljno oštećen. Stručnjaci upozoravaju da rano prepoznavanje simptoma može biti ključno za uspješno liječenje i sprječavanje komplikacija poput ciroze i zatajenja jetre.

Kako piše Health, simptomi bolesti jetre razlikuju se ovisno o uzroku i stadiju bolesti, no među najčešćima su umor, žutica i taman urin.

Hepatitis može uzrokovati niz simptoma

Hepatitis, odnosno upala jetre, može nastati zbog virusnih infekcija, prekomjerne konzumacije alkohola ili autoimunih bolesti. Simptomi uključuju povišenu temperaturu, gubitak apetita, mučninu, bolove u zglobovima, umor, taman urin, blijedu stolicu i žuticu.

Masna jetra i fibroza u početku često ne uzrokuju tegobe, no kako bolest napreduje mogu se javiti umor i bol u gornjem desnom dijelu trbuha. Ako se stanje ne liječi, može doći do razvoja ciroze.

Kod ciroze zdravo tkivo jetre zamjenjuje ožiljno tkivo, što otežava normalan protok krvi kroz organ. Simptomi mogu uključivati svrbež kože, mučninu, slabost, grčeve u mišićima, gubitak apetita i kilograma, oticanje nogu i trbuha, lake modrice, taman urin, žuticu te probleme s koncentracijom i pamćenjem.

Rak i zatajenje jetre često se otkriju kasno

Rak jetre u mnogim se slučajevima dijagnosticira tek u uznapredovaloj fazi bolesti. Mogući simptomi su tvrda kvržica ispod rebara, bolovi i oticanje trbuha, izražen umor, neobjašnjiv gubitak težine, mučnina, blijeda stolica, taman urin i žutica.

Zatajenje jetre nastaje kada organ više ne može pravilno obavljati svoje funkcije zbog dugotrajnog oštećenja. Uz umor, mučninu i žuticu, mogu se javiti i mentalna zbunjenost, takozvana "moždana magla" te nakupljanje tekućine u trbuhu.

Kada potražiti pomoć?

Liječnici savjetuju odlazak na pregled ako se pojave dugotrajna bol u trbuhu, visoka temperatura, izrazit umor, otežano disanje, povraćanje krvi, krv u stolici ili jako oticanje trbuha.

Rano otkrivanje bolesti i pravodobno liječenje mogu usporiti napredovanje oštećenja jetre i povećati šanse za oporavak.