Liječnici upozoravaju da su tri vrste hrane povezane s rakom nakon 50. godine

Iako uživanje u slatkišima može djelovati bezazleno, zdravstveni stručnjaci upozoravaju da određene poslastice, osobito kod osoba starijih od 50 godina, mogu povećati rizik od raka. Od peciva do zaslađenih napitaka, pojedine namirnice s visokim udjelom šećera sadrže sastojke koji u tijelu mogu stvoriti štetne spojeve, pa je umjerenost važnija nego ikad.

Peciva

Liječnik dr. Alan Mandell ističe da su peciva "opasna jer naglo povisuju razinu inzulina". "Time potiču pretilost i upale, a upravo su to značajni rizični čimbenici za rak", rekao je za SheFinds. Peciva su visokokalorična, a nutritivno siromašna, zbog čega mogu pridonijeti razvoju bolesti povezanih s viškom kilograma i upalnim procesima.

Zaslađeni napitci od kave

Iako sama kava ne povećava rizik od raka, dodavanje velikih količina šećera čini razliku. Dijetetičarka specijalizirana za onkologiju Nichole Andrews napominje: "Kava ne povećava rizik od raka. No zaslađeni napitci od kave mogu vrlo brzo doseći i do 800 kalorija."

Dodaje da uvijek bira manju veličinu i traži "pola doze šećera ili zaslađivače bez šećera" kako bi smanjila kalorije. Naglašava da je odabir manjih porcija i manje šećera "ključan za smanjenje masnog tkiva i time rizika od raka".

Prerađene slatke grickalice

Visoko prerađene grickalice, poput čokoladica i sličnih proizvoda, stručnjaci nazivaju "praznim kalorijama". Onkolog dr. Donald Barry Boyd navodi: "To su namirnice s malo hranjivih tvari i puno kalorija". Dijetetičarka Catherine Gervacio dodaje da su takve grickalice bogate mastima i nutritivno siromašne.

"To pridonosi debljanju. Kao što znate, pretilost je glavni čimbenik rizika za više vrsta raka, uključujući rak dojke, debelog crijeva i gušterače", upozorava. Kao zdraviju alternativu preporučuje pečene povrtne čipseve i čipseve od batata s maslinovim uljem.