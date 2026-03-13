LIJEČNICI TVRDE Ovo je doručak zbog kojeg se u 48 sati dramatično smanjuje kolesterol i snizuje krvni tlak

Liječnica je istaknula revolucionarno istraživanje Sveučilišta u Bonnu koje pokazuje da konzumiranje 300 grama zobene kaše pripremljene s vodom tijekom dva dana može smanjiti ‘loši’ LDL kolesterol za 10 posto. Ova jednostavna intervencija također je dovela do umjerenog smanjenja krvnog tlaka i prosječnog gubitka težine od dva kilograma.

Dr. Punam objasnila je znanost koja stoji iza metode:

– Nedavno je provedena studija koja se bavila kašom, a dospjela je na naslovnice o kolesterolu. Radilo se o ljudima koji konzumiraju topiva vlakna, pa se čini da kaša i vruća voda, tijekom nekoliko dana, donekle poboljšavaju razinu kolesterola i krvni tlak – kaže liječnica.

Zobena kaša nevjerojatno je pristupačna, može se kupiti za par eura. Liječnica opće prakse naglasila je da su namirnice sa “sporim vlaknima” poput zobi, graha i leće “fantastične” za smanjenje kolesterola kada se dugoročno uključe u uravnoteženu prehranu.

Redovita konzumacija kaše djeluje putem beta-glukana, topljivih vlakana koja se vežu za kolesterol u crijevima i blokiraju apsorpciju. Dnevna konzumacija 70 g zobi osigurava 3 g beta-glukana, što može smanjiti LDL kolesterol za oko 7% – usporedivo s koristima statina bez nuspojava.

Dr. Punam upozorila je da visoki kolesterol pogađa jednu od dvije odrasle osobe, često bez simptoma, zbog čega je dobila nadimak “tihi ubojica”. Savjetovala je svima starijima od 40 godina da se testiraju, posebno onima s obiteljskom anamnezom ili faktorima rizika, piše Nacional.