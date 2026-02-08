Liječnica upozorava: Ove svakodnevne navike mogu pomoći u prevenciji raka

Rak se danas sve uspješnije otkriva i liječi zahvaljujući napretku medicine, no stručnjaci upozoravaju da velik dio rizika i dalje ovisi o svakodnevnim navikama. Iako ova bolest može pogoditi svakoga, vrste raka i čimbenici rizika razlikuju se između muškaraca i žena. Posebno zabrinjava činjenica da se posljednjih desetljeća bilježi porast oboljelih među mlađim odraslim osobama.

Ipak, najveći broj dijagnoza i dalje se postavlja u starijoj životnoj dobi. Upravo zato ginekološka onkologinja Asima Mukhopadhyay upozorava na pet važnih navika koje žene — osobito mlađe — mogu usvojiti kako bi smanjile vjerojatnost razvoja bolesti.

Oprez s alkoholom i cigaretama

Prema riječima dr. Mukhopadhyay, konzumacija alkohola i pušenje dokazano povećavaju rizik od raka. Upozorava i na pretjerani unos kofeina, koji može narušiti san i potaknuti refluks kiseline, čime se dugoročno slabi imunitet. Kao jednostavnu alternativu predlaže zeleni čaj, poznat po visokom udjelu antioksidansa.

Zdrava težina kao važan zaštitni faktor

Pretilost je povezana s većim rizikom od više vrsta raka, zbog čega liječnica savjetuje svakodnevnu tjelesnu aktivnost u trajanju od 30 do 45 minuta. Brzo hodanje, vožnja bicikla, plivanje ili joga mogu pomoći u održavanju poželjne tjelesne mase, ali i pridonijeti općem zdravlju.

Kontrola stresa i kvalitetan san

Kronični stres i nedostatak sna mogu narušiti hormonalnu ravnotežu te dugoročno povećati rizik od bolesti. Kako bi se tijelo i um oporavili, preporučuju se tehnike opuštanja poput meditacije, ali i povremeni “digitalni detoks” — svjesno udaljavanje od ekrana i elektroničkih uređaja.

Prehrana koja štiti zdravlje

Jelovnik bogat voćem, povrćem, mahunarkama, cjelovitim žitaricama i drugom biljnom hranom jedan je od ključnih saveznika u prevenciji raka. Istodobno, savjetuje se smanjiti unos hrane s puno masnoća, kalorija i dodanog šećera, kao i crvenog mesa, zasićenih i trans masti te rafiniranih žitarica.

Ne preskakati preventivne preglede

Redoviti liječnički pregledi i samopregled dojki mogu imati presudnu ulogu u ranom otkrivanju bolesti. Dr. Mukhopadhyay posebno naglašava važnost cijepljenja protiv HPV-a kao učinkovite preventivne mjere. Osobe s obiteljskom poviješću raka trebale bi se dodatno savjetovati s liječnikom jer mogu imati povećan rizik od ranije pojave bolesti.