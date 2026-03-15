Liječnica objašnjava: Kada temperatura, kašalj ili udarac u glavu nisu bezazleni?

Roditelji se često nađu u pravom ‘minskom polju' brige kad se njihovo dijete razboli. Temperatura, kašalj ili osip mogu brzo potaknuti strah od najgorih scenarija, osobito u vremenu u kojem se odgovori najprije traže na internetu.

No upravo ondje često kruže netočne ili pretjerane informacije, upozorava liječnica obiteljske medicine dr. Nighat Arif. Kako bi roditeljima ponudila pouzdan izvor informacija, napisala je knjigu ‘The Complete Guide to Family Health’, vodič koji objašnjava najčešće zdravstvene probleme u obitelji i daje konkretne savjete kada potražiti liječničku pomoć.

'Ovo je savršen protuotrov za doktora Googlea ili ChatGPT. Nastao je jer na internetu ima jako puno dezinformacija’, objašnjava dr. Arif. U knjizi je sažela više od 15 godina iskustva iz liječničke prakse, od savjeta što bi trebalo biti u kućnoj ljekarni do toga kada nazvati hitnu pomoć i koji su znakovi upozorenja koje ne treba ignorirati. ‘Pokušala sam sve objasniti što jednostavnije, da roditelji, primjerice, zbog glavobolje ne guglaju i odmah dođu do dijagnoze tumora na mozgu’, kaže.

Prema njezinim riječima, najčešće pitanje koje roditelji postavljaju jest – je li nešto kod njihova djeteta normalno. ‘Je li ovo normalno ili trebam biti zabrinut i reagirati? Može li se ovo pretvoriti u upalu pluća? Takve brige roditelji imaju stalno, a situacije su jako različite’, dodaje.

Udarac u glavu

Djeca često udare glavom tijekom igre, zbog čega roditelji ponekad teško procjenjuju radi li se o bezazlenoj nezgodi ili ozbiljnijoj ozljedi. Dr. Arif naglašava da većina takvih ozljeda nije ozbiljna, no savjetuje oprez, osobito kod vrlo male djece koja ne mogu jasno reći kako se osjećaju, piše tportal.

‘Treba imati na umu da vidljivo oštećenje može biti minimalno, a da ipak postoji krvarenje ili oteklina u mozgu koju ne možete vidjeti’, upozorava. Većina djece oporavi se od udarca ili modrice u roku od 24 do 48 sati, ali roditelji trebaju pažljivo pratiti stanje. Znakovi potresa mozga mogu biti vrtoglavica, gubitak svijesti, povraćanje, zbunjenost ili jaka glavobolja.

Kod vrlo male djece važni znakovi mogu biti promjene u ponašanju – razdražljivost, gubitak interesa za igračke, slabiji apetit ili pojačan plač. ‘Roditeljima uvijek kažem da oni najbolje poznaju svoje dijete. Promatrajte ga i obratite pozornost na promjene u ponašanju’, kaže liječnica. Ako postoji bilo kakva sumnja, savjetuje da se dijete pregleda. ‘Ako ste zabrinuti, otiđite na hitnu. Uvijek je bolje provjeriti.’

Temperatura

Povišena temperatura prirodna je obrambena reakcija organizma na infekciju. Iako visoka temperatura uz druge simptome može upućivati na ozbiljniji problem, u većini slučajeva riječ je o normalnom odgovoru imunološkog sustava.

‘Najčešće nema razloga za brigu’, kaže dr. Arif. Ipak, postoje situacije koje zahtijevaju hitnu liječničku pomoć. Posebno su rizične temperature kod vrlo male djece – ako beba mlađa od tri mjeseca ima temperaturu višu od 38 °C ili nižu od 36 °C. 'Temperatura je ozbiljnija kod beba. Ako ste zabrinuti, slušajte svoj instinkt i otiđite u najbližu bolnicu. To vrijedi i za djecu stariju od pet godina, ali i za odrasle’, dodaje.

Ekcem

Ekcem je čest kod djece, a prepoznaje se po suhoj, ljuskavoj koži koja svrbi. Iako ne postoji lijek koji ga potpuno uklanja, pravilna njega može značajno ublažiti simptome i spriječiti infekcije ili ožiljke. ‘Ekcem je vrlo čest i mnogim roditeljima zadaje velike probleme’, kaže dr. Arif. Osnova liječenja je redovito korištenje hidratantnih krema. ‘Emolijensi, emolijensi – nanosite ih više puta dnevno na kožu djeteta’, naglašava, piše tportal.

Savjetuje i provjeru mogućih prehrambenih okidača, poput intolerancije na mlijeko ili gluten, jer se ponekad kožne tegobe povezuju s problemima u prehrani. Ako se stanje ne poboljšava ili se pogoršava, potrebno je javiti se liječniku. ‘Nemojte ignorirati ekcem, jer se može dodatno istražiti i liječiti.’

Kašalj

Većina kašlja kod djece uzrokovana je virusnim infekcijama, no roditelje često zabrinjava jer može potrajati dulje nego što očekuju. Dr. Arif upozorava na nekoliko znakova koji zahtijevaju dodatnu pažnju: visoku temperaturu koja ne pada ni nakon uzimanja paracetamola ili nedovoljan unos tekućine, što se kod beba može prepoznati po manjem broju mokrih pelena.

Virusni kašalj ne liječi se antibioticima i može trajati dva do tri tjedna. Ako kašalj potraje dulje od tri tjedna, preporučuje se liječnički pregled kako bi se isključili drugi uzroci, poput nedijagnosticirane astme. ‘Najvažnije je pružiti djetetu puno njege i pažnje’, kaže liječnica. ‘Ako imate osjećaj da dijete teško diše ili se muči, dođite liječniku da ga pregleda.’ Dr. Arif, koja je i sama majka troje djece, naglašava da roditelji nikada ne bi trebali misliti da pretjeruju kada su zabrinuti za zdravlje djeteta.

‘Lako je previdjeti znakove kod vlastite djece – to govorim i kao majka i kao liječnica’, kaže. ‘Roditeljima uvijek kažem da su samo oprezni i rade ono što im je zadatak – procjenjuju što je normalno, a što nije. Nitko ne poznaje vaše dijete bolje od vas.’