Lidija Bekavac: "Mama Severina se bori za oduzimanje života začete djece"

Severina je proteklih dana boravila u Bruxellesu, gdje je u Europskoj komisiji govorila prilikom predaje potpisa Europske građanske inicijative My Voice, My Choice. Cilj inicijative je osigurati financijska sredstva državama članicama Europske unije za provođenje prekida trudnoće za građanke Europe.

Kontroverzni govor

Tijekom obraćanja, Severina je dala vidljivost inicijativi, pritom prozivajući hrvatske ginekologe i kritizirajući premijera Andreja Plenkovića, kojeg je nazvala licemjernim. Spomenula je i svog prijatelja, pisca Miljenka Jergovića, te komentirala cijenu pobačaja i niz drugih pitanja.

Prema Lidiji Bekavac, Severina se nakon govora prikazuje kao žrtva, dok se zapravo bori protiv života nerođene djece.

Reakcije medija i javnosti

Protestantska feministica i teologinja gđa. Bobić odmah je zauzela medijski prostor kako bi podržala Severinu, nazivajući je "ugroženom majkom". Bekavac ističe da time, prema njenom viđenju, zapravo zamagljuje pravu temu – zastupanje abortusa. "Mama Severina se bori za oduzimanje života začete djece, a gđa. Bobić govorom o ženskim pravima podržava to isto", navodi Bekavac, gradska vijećnica HGS-a u Gradskom vijeću Grada Splita.

Lidija Bekavac u svom priopćenju naglašava kako prava žena ne bi trebala biti svedena isključivo na pravo na pobačaj. Ona podsjeća na naravni zakon i tvrdi da je život svet od trenutka začeća, što potvrđuju sva četiri medicinska fakulteta u Hrvatskoj.

Prema njezinom mišljenju, većina pobačaja (oko 70%) događa se zbog socioekonomskih razloga, a provode ih žene u braku. "Mi smo svi kao društvo odgovorni", naglašava Bekavac. Cilj, kako kaže, treba biti stvaranje društva u kojem se žene osjećaju sigurno i poželjno, a nerođeno dijete, trudnica i stariji članovi društva imaju jednako dostojanstvo.

Bekavac završava apelom za zaštitu slabijih članova društva i promicanje majčinstva kao najveće životne radosti, a ne tereta. "Samo da podsjetim na kraju; i mama Severina i gđa. Bobić i vi ste bili nerođena djeca svojih majki", navodi Lidija Bekavac iz HGS-a Željka Keruma.