Lewandowski ide u mirovinu

Robert Lewandowski ulazi u fazu karijere gdje legendarni strijelci sami biraju kako će izgledati njihovo posljednje poglavlje. S ugovorom koji mu istječe u lipnju 2026. godine, njegov kompas trenutno pokazuje isključivo prema Barceloni. Poljski golgeter i njegova obitelj u Kataloniji se osjećaju kao kod kuće, do te mjere da ga basnoslovne ponude iz Saudijske Arabije nimalo ne privlače. Prioritet je jasan - nastaviti živjeti i, ako je moguće, igrati u Barceloni, piše SPORT.es.

Barcelonina dvojba: Golovi ili budžet?

Dok vrijeme odmiče, Barça još uvijek nije donijela odluku. U klupskim uredima važu se dvije strane priče. S jedne strane, tu je napadač koji isporučuje rezultate. Iako je ove sezone startao u samo pet utakmica, postigao je sedam golova i najbolji je strijelac momčadi, ispred igrača poput Fermína i Ferrana Torresa.

S druge strane, tu je financijsko planiranje. Odlazak Lewandowskog u lipnju oslobodio bi ogroman prostor u budžetu za plaće, što bi omogućilo dovođenje nove, mlađe devetke za budućnost..

Spreman na drugačiju ulogu

Lewandowski ne traži povlašteni status niti ključeve svlačionice, pišu Katalonci. Smatra da je sposoban doprinijeti još jednu godinu, ali u izmijenjenoj ulozi - s manje minuta, drugačijom hijerarhijom i spreman prihvatiti status zamjene ako klub dovede napadača koji će predvoditi projekt.

Njemu je najvažnije nastaviti se natjecati na najvišoj razini i zaokružiti svoju priču u dresu koji je odabrao 2022. kako bi pokorio Španjolsku nakon što je godinama dominirao u Njemačkoj.

Tu na scenu stupa preokret koji su rijetki očekivali: umirovljenje više nije tabu tema. Ako ne bude mogao nastaviti u dresu Barçe, a nijedna druga ponuda ga ne zadovolji u sportskom i obiteljskom smislu, "vješanje kopački o klin" postaje realan scenarij.

"Ne radi se o prenemaganju ili medijskoj kampanji, već o iskrenom razmišljanju čovjeka koji realno procjenjuje svoje mogućnosti, nasljeđe i ambicije", nastavljaju.

Tri jasna scenarija

Dok u klubu poručuju da "ima još mnogo mjeseci" i da će odluka biti donesena kad sezona uđe u ključnu fazu, situacija je na današnji dan prilično jasna. Na stolu su tri opcije: kratko produljenje ugovora na jednu godinu uz prilagođenu ulogu mentora novom napadaču; kraj ere u lipnju kako bi se otvorio prostor za pojačanja; ili oproštaj od nogometa ako se ne pojavi prava prilika koja odgovara njegovom životu.

Lewandowski je i sam javno poručio da je prerano za odluku. Iza kulisa, poruka iz njegovog tabora je dosljedna: ostanak u Barceloni je apsolutni prioritet, Saudijska Arabija ga ne zanima, a nova europska avantura dolazila bi u obzir samo ako se radi o projektu koji mu omogućava borbu za trofeje i jamči stabilnost obitelji.

Barçina devetka nalazi se na raskrižju između vlastitih želja i klupskog planiranja. Klub važe, igrač čeka. Nema obećanja ni ultimatuma, samo dilema - hoće li to biti posljednja sezona na Camp Nouu ili veliko spuštanje zastora na veličanstvenu karijeru.