Lelek mijenja nastup za Eurosong, no najvažniji detalj ipak ostaje isti

Od 12. do 16. svibnja u Beču se održava Eurosong, a Hrvatsku, kao što svi obožavatelji Dore i Eurosonga već znaju, predstavlja grupa LELEK. Pjesma "Andromeda" izazvala je emociju, prepoznata je kod domaće i strane publike, a jedna od Lelekica u intervjuu za Story otkrila je što možemo očekivati od eurovizijskog nastupa.

Jedna od članica grupe, Inka Večerina Perušić, otkrila je kako su pripreme za nastup u Beču počele odmah nakon pobjede na Dori te da su djevojke ozbiljno prionule poslu.

Kako je kazala, pripremama za nastup pristupile su vrlo ozbiljno te su oko sebe okupile čitav tim profesionalaca kako bi osigurale da Hrvatsku predstave što kvalitetnijim nastupom. Na priliku za eurovizijski nastup gledaju kao na čast pa se pripremaju posebno motivirano, uzbuđeno i radosno.

"Eurosong je ipak jedna nova dimenzija i želimo iskoristiti tu veliku pozornicu maksimalno. Bit će promjena u koreografiji, scenografiji i kostimima i sve će biti podignuto na višu razinu", otkrila je glazbenica za Story dodavši kako emociju, atmosferu i simboliku pjesme neće mijenjati jer ona nosi svoju težinu, piše Net.hr.