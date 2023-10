LEKO UOČI RIJEKE: "Marko sve razumije i zna, spreman je na sve"

Hajduk sutra od 18:30h gostuje kod Rijeke u sklopu 11. kola SuperSport HNL-a. Bijeli su slavili u prvom susretu na Poljudu rezultatom 1:0, a pobjedonosni gol zabio je Pukštas. Hajduk je posljednji susret na Rujevici izgubio, dok je slavio u prethodnih pet. Trener Leko pred novinarima na Poljudu najavio je utakmicu.

Situacija Umri Livaja i Sopićev komentar

„Ja jedino mogu reći da bi bilo lijepo da možemo vidjeti navijače Dinama i Hajduka zajedno, kao i na Kantridi i u Osijeku. Zašto to nije tako i zašto neće biti tako, ne znam. Volio bih to vidjeti, to gledamo u drugim zemljama, to je najljepše i najbolje, ali mi smo ljubomorni. Marko sve razumije i zna, spreman je na sve. O takvima se ne treba ništa reći jer je njegova socijalna i nogometna inteligencija na visokom nivou.“

Dinamo i sastav

„Razmišljamo dosta s kime krenuti i završiti, imamo dvije-tri dileme, ali tijekom dana donijet ćemo odluku s kim krenuti i završiti utakmicu.“

Rijeka

„Igraju dobar nogomet, zabijaju puno golova. Nezgodna je ekipa, posebice doma, ali nisu za baciti. Mi imamo vjere u sebe i puno će ovisiti o nema. Želimo biti pravi, odgovoriti na pravi način.“

Marko Livaja ili Marco Pašalić?

„Svaka utakmica izbaci dva-tri junaka, nadam se da će naš Marko biti bolji.“

Uremović i Krovinović

„Svjesno smo ga potpisali kako bi donio gard, kvalitet. Krovinović živi klub 200%, stalno raste, ali znate kako je u sportu – uvijek se gleda zadnja utakmica. Spremni smo pokazati da smo mi bolji i da ćemo se s pobjedom vratiti doma.“

Intezitet igre

„Nogomet nije balet, duel na loptu je takav, to je svačije pravo, publika te zove. Volim da se ide, da se dimi, da se pokažu veliki igrači i velike ekipe. To je pravi nogomet.“

Umor

„Mene umori svaki trening jer je to tako. Kako ćeš se dati i kako ćeš živjeti, nema razlike ni protiv Dinama i Omladinca. Ja nogomet ne odrađujem, ja ga živim. Kad ga počnem raditi, prestat ću.“

Igrači na koje ne možete računati

„Slična je lista igrača i ovaj put igrača na koje ne mogu računati.“

Riječka igra i statistika

„Lagani su, trče gore, šutiraju puno, to je momčad koja najviše zabija. I mi smo dobri, imamo svoje adute i snage i idemo pokazati na terenu tko je jači. Ja samo znam da smo posljednju utakmicu izgubili. Ja volim statistiku i jedno je dojam, a drugo su brojevi. Nama zadnjih godina odgovara igrati tamo, ali ovaj je put drugačije. Tko pobijedi, ide na prvo mjesto, psihološki će biti jači. Ovo je test utakmica.“

Dinamo i Zrinjski

„Nisam gledao Dinamo. Žao mi je zbog Zrinskog, šteta. Snaga momčadi jako je bitna, žao mi je što nisu uspjeli uzeti bod. Jučer je bilo puno utakmica, baš sam uživao gledajući ih.“

Priprema za Rijeku

„Volio bih da uzmemo balun, da oni ne mogu prijeći centar, da ih pojedemo, ali to bi ja volio vidjeti. Uvijek imaš svoje momente i momente protivnika. Mi bismo htjeli ići gore i šutirati, a kada oni dođu pred nas, mi se trebamo onda dobro braniti. Ovo je drugačija utakmica od onih prije, znamo da je 25. svibnja ili 1. lipnja bitno gdje si na tablici. Meni je ovo jako bitna utakmica, igramo protiv dobrog protivnika na punim tribinama, znamo gdje smo. Tko bude bolji, neka pobijedi. Puno radimo na treningu. Nisam sretan kada vidim da smo zabili 13 golova, uvijek je ideja zabiti dva ili više. Kada dobiješ tri od tri derbija, znaš da si stabilan, ali ja sam nezadovoljan. Ima prostora za napredak u dosta aspekata, ali majka svega je rezultat. Bitno je dobiti utakmicu, uzeti 3 boda i ići dalje.“

Sudac

„Pajača sam hvalio na sva usta jer je sudio lijepo, ali sada je loše. Ja mu želim da odsudi što bolje za njega samoga. Dobar je sudac, poakzao je da ima kvalitet. Mi ne radimo pripreme koji je sudac, do jučer nisam imao pojma tko će suditi.“

„Imali smo ove godine već svoje ludilo. Sutra je najbitnija ta utakmica, a već nakon utakmice bitna je ona sljedeća. Ona sljedeća je uvijek dokaz koliko si jak i koliko možeš. Poslije derbija dobili smo derbi. Bio bih dobar znak stabilnosti i moći kada bismo uspjeli pobijediti“, zaključio je Leko.

Standings provided by Sofascore