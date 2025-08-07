Legendarni vratar osuđen na zatvorsku kaznu zbog više od sto slučajeva prijevare

Iz Njemačke stiže vijest kako je poznati nogometni vratar i reprezentativac Eike Immel (64) osuđen na zatvorsku kaznu zbog prijevare!

Bivši njemački nogometni reprezentativac, ima 19 nastupa za A vrstu, više puta je posuđivao novac od različitih osoba, ali nikad ga nije vraćao, prenosi Gol.hr.

Ukupna šteta iznosi nešto više od 34 tisuća eura, a radi se o 106 slučajeva. Konkretno, u jednom slučaju je prodao ulaznice za utakmicu Europskog prvenstva, novac je zadržao, a ulaznice nije imao, niti ih je nabavio.

Prevario i legendu njemačkog nogometa

Među žrtvama je i partnerica Andreasa Brehmea, pokojnog njemačkog nogometaša i svjetskog prvaka, kojoj duguje nešto više od 18 tisuća eura:

"Više puta je tražio novac, oko 20 tisuća eura. Dok u jednom trenutku nismo rekli - dosta. Iako je obećavao da će vratiti novac, to nikad nije učinio", ispričao je Brehme policiji još 2022. godine, ali protiv svog prijatelja Immela nikad nije podnio kaznenu prijavu.

U četvrtak ujutro je održano suđenje, na sudu se pojavio Immel u društvu odvjetnika, ali i konzultant za menadžment Micheal Lampel koji je prevaren za 15 tisuća eura.

Ukupna šteta ogromna

Immelu je posuđivao novac u nekoliko navrata, a on je stalno izmišljao razloge zbog koji mu je hitno potreban novac: "Još mu nije stigla kartica iz banke ili izgubio je novčanik", ispričano je prevareni Lampel.

Već je bio osuđivan za prijevaru

Bivši vratar nije govorio na sudu, a odvjetnik je u njegovo ime kazao da se duboko srami zbog svega što je učinio, no da namjerava vratiti novac:

"Gospodin Immel nije profesionalni prevarant, već propali bivši nogometaš", poručio je njegov odvjetnik pred sudom koji mu je izrekao dvije godine i dva mjeseca zatvorske kazne, ali presuda još uvijek nije pravomoćna.

Immel je već bio osuđivan, 2008. godine je dobio kaznu u visini od 5200 eura zbog prijevare. Posudio je 15 tisuća eura od umirovljenika, a nije ih vratio. Iste godine je podnio zahtjev za osobni bankrot, prenosi Bild.

Ima više od 500 nastupa u Bundesligi

Eike Immel je nogometnu karijeru započeo u Borussiji Dortmund. Sa samo 17 godina je debitirao u Bundesligi i vrlo brzo postao jedinica.

Ondje se zadržao ukupno osam sezona, skupio je gotovo 250 ligaških utakmica, a u to vrijeme smatrao se jednim od najboljih vratara lige. 1986. godine odlazi iz BVB-a u Stuttgart, stigao je kao veliko pojačanje, a 1992. osvojio je i naslov njemačkog prvaka.

Tri godine kasnije, odnosno 1995., odlazi u Manchester City gdje se zadržao dvije sezone. Budući da su Građani ispali iz Premier lige, Immel se 1997. godine odlučio povući u nogometnu mirovinu.

U dresu njemačke nogometne reprezentacije skupio je ukupno 19 nastupa, a u Bundesligi više od 500 nastupa, točnije 534.