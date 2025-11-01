Legendarni tenisač 'objesio reket': Oprostio se od sporta nakon više od dva desetljeća karijere

Indijski dvostruki osvajač Grand Slama Rohan Bopanna u subotu je objavio svoje povlačenje iz profesionalnog tenisa, čime je okončana njegova 20-godišnja slavna karijera u kojoj je zemlji donio mnoga priznanja.

Bopannina odluka da objesi kopačke o klin došla je nekoliko dana nakon njegovog posljednjeg nastupa na Paris Mastersu 1000, gdje se udružio s Alexanderom Bublikom. Dvojac je na kraju izgubio meč u 32. krugu, izgubivši od Johna Peersa i Jamesa Tracyja rezultatom 5-7, 6-2, 10-8.

„Kako se opraštate od nečega što je vašem životu dalo smisao? Nakon 20 nezaboravnih godina na turneji, vrijeme je da službeno objesim svoj reket o klin“, napisao je u dugoj objavi na društvenim mrežama.

Široko cijenjen kao jedan od najvećih indijskih tenisača, Bopanna je izgradio izvanredno nasljeđe temeljeno na snažnom servisu, spretnim vještinama na mreži i trajnom utjecaju u muškim i mješovitim parovima. Tijekom karijere duge više od dvadeset godina, 45-godišnjak je bio temelj indijskog tenisa, s ponosom predstavljajući naciju u brojnim Davis Cup kampanjama i na Olimpijskim igrama.

Bopannin proboj dogodio se 2017. godine, kada je osvojio naslov u mješovitim parovima na French Openu uz Gabrielu Dabrowski, učvrstivši svoje mjesto među elitom sporta. Ipak, tek je 2024. godine postigao jedan od najnevjerojatnijih podviga u svojoj karijeri - osvojio je krunu u muškim parovima na Australian Openu i popeo se na prvo mjesto na svjetskoj ljestvici u dobi od 43 godine, što svjedoči o njegovoj otpornosti, profesionalnosti i trajnoj ljubavi prema igri.

„Dok ovo pišem, srce mi je istovremeno teško i zahvalno. Počevši svoje putovanje iz malog grada Coorga u Indiji, cijepanjem drvenih blokova kako bih ojačala svoj servis, trčanjem kroz plantaže kave kako bih izgradila izdržljivost i loveći snove na ispucalim terenima, pa sve do stajanja pod svjetlima najvećih arena na svijetu - sve se čini nadrealno. Tenis za mene nije bio samo igra - dao mi je svrhu kada sam bila izgubljena, snagu kada sam bila slomljena i vjeru kada je svijet sumnjao u mene“, pisalo je u Bopanninoj objavi.

View this post on Instagram A post shared by Rohan Bopanna (@rohanbopanna0403)

„Svaki put kad bih stupio na teren, naučio me je ustrajnosti, otpornosti da se uzdignem, da se ponovno borim kada je sve u meni govorilo da ne mogu - i najviše od svega, podsjetilo me zašto sam počeo i tko sam. Mojim divnim roditeljima - vi ste moji heroji. Dali ste mi sve kako bih mogao slijediti ovaj san. Žrtve koje ste podnijeli, tiha snaga koju ste nosili, vjera koju nikada niste izgubili... Sve to dugujem vama. Mojoj sestri Rashmi - bila si moja nježna konstanta i moja bodrica kroz sve to. Uvijek si vidjela najbolje u meni, čak i kada ja nisam mogao. Mojoj obitelji - hvala vam što ste bili moje sidro, moje sigurno utočište i ljubav koja me održavala u svakom usponu i padu.

Mojoj supruzi Supriyi - mojoj najvećoj partnerici izvan terena. Proživjela si ovo putovanje sa mnom, duge letove, neprospavane noći i trenutke koje sam propustio. Nosila si naš svijet s takvom gracioznošću dok sam ja slijedio svoj. Vaša ljubav, strpljenje i snaga tihi su razlozi iza svakog uspjeha koji sam ikada imao.“ Mojoj kćeri Tridhi - promijenila si način na koji sve vidim. Dala si mi novu svrhu i mekšu snagu. Svaku utakmicu koju sam igrala u ovim posljednjim godinama, igrala sam za tebe, da ti pokažem da se za snove vrijedi boriti i da su ljubaznost i hrabrost važniji od pobjede. Ti si moje srce.

„Svakom treneru, partneru, fizioterapeutu, mom timu i cijelom svijetu prijatelja koji su sa mnom prošli ovim putem - hvala vam što ste me gurali, podizali i vjerovali u mene kroz svako poglavlje. Scottu - mom treneru, mentoru i prijatelju nevjerojatnih 12 godina. Pratili ste me kroz svaku fazu - uspone, frustracije, ranjivosti, preokrete - i pomogli ste oblikovati ne samo igrača, već i čovjeka kakav sam danas. Vaša vjera, vodstvo i smirenost kroz sve to bili su moj temelj.“

Tijekom svog slavnog putovanja, Bopanna je stigao do pet Grand Slam finala - jednog u muškim parovima (s Matthewom Ebdenom na US Openu 2023.) i četiri u mješovitim parovima (s Dabrowskim na French Openu 2017., Timeom Babos na Australian Openu 2018. i Sanijom Mirzom na Australian Openu 2023.) - što naglašava njegovu dosljednost i dugovječnost na najvišoj razini.

„Mojim kolegama igračima - hvala vam na poštovanju, rivalstvu i bratstvu. Konačno, mojim obožavateljima - vaša ljubav bila je moje gorivo. Slavili ste me kada sam trijumfirao i stajali uz mene kada sam pao. Dali ste mojoj karijeri perspektivu i svrhu. Predstavljanje Indije bila je najveća čast mog života. Svaki put kada sam izašao na teren s trobojnicom pored svog imena, osjetio sam njezin ponos i njezinu vrijednost. Svaki servis, svaki bod, svaki meč - igrao sam za tu zastavu, za taj osjećaj, za svoju zemlju. Hvala ti, Indija“, dalje stoji u objavi.

Možda se povlačim iz natjecanja, ali moja priča s tenisom nije završena. Ova igra mi je dala sve i sada želim uzvratiti - pomoći mladim sanjarima iz malih gradova da vjeruju da njihovi počeci ne definiraju njihove granice. Da je s vjerom, napornim radom i srcem sve moguće. Moja zahvalnost je beskrajna i moja ljubav prema ovoj prekrasnoj igri nikada neće izblijedjeti. Ovo nije oproštaj... ovo je zahvala svima koji su me oblikovali, vodili, podržavali i voljeli. Svi ste dio ove priče. Svi ste dio mene..."