Legendarni ‘dobri duh’ Zadra opet među svojim: Mekić se vraća!

Makedonski reprezentativac Adem Mekić, „dobri duh“ zadarske svlačionice u pohodu na dva naslova prvaka, 2023. i 2024. godine, ponovno je igrač Zadra!

Nakon odlaska iz Zadra Mekić je dva mjeseca igrao u TFT-u iz Skoplja, nakon čega prelazi u kosovsku Boru, gdje je bio ponajbolji igrač momčadi. Redovito je igrao i za reprezentaciju Sjeverne Makedonije u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo. Nedavno je raskinuo ugovor s kosovskom momčadi te u Zadar dolazi kao slobodan igrač.

Mekić dobro poznaje momčad, jer je bio suigrač Ramljaku, Žganecu, Mazalinu i Klarici, a ne treba sumnjati da će se brzo uklopiti u sustav trenera Danijela Jusupa, u kojemu je tada igrao. Ugovor je potpisan do kraja aktualne sezone.