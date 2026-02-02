Legendarni dalmatinski vatrogasac otišao je u mirovinu. Jedan je od osnivača poznatog društva: "Nije kraj, oni su moja obitelj"

Legendarni vatrogasac iz Kučića i jedan od osnivača Dobrovoljnog vatrogasnog društva Kučiće, Ante Tomašević Ćuna otišao je u mirovinu. Kako doznajemo, u mirovini je od 1. veljače, a kaže kako ni sam još nije potpuno svjestan da je došao do tog životnog poglavlja. Tomašević je s DVD-om Kučiće vezan gotovo čitav život. Zapovjednik je društva već 35 godina, a član je od samih početaka.

"Zapovjednik sam u DVD Kučiće 35 godina, a tu sam od osnutka, a to je skoro 40 godina. U ovom DVD-u sam cijeli život i jedan sam od osnivača Dobrovoljnog vatrogasnog društva Kučiće. Ostao sam vatrogasac, tu sam u Upravnom odboru, oni su mi kao familija. Kćer mi je vatrogaskinja, sin isto, buduća nevista dolazi i ona je u vatrogascima. Ja ću tu ostat, ne daj Bože da ne budem tu. To je normalno za mene", rekao nam je Tomašević.

Iako formalno odlazi iz radnog dijela službe, od vatrogastva, poručuje, ne odlazi. Ostat će aktivan kroz Upravni odbor, a posebno ga raduje što se vatrogasna tradicija nastavila i u njegovoj obitelji. Vatrogasni poziv opisuje kao svakodnevicu ispunjenu izazovima, intervencijama i akcijama, a mlađim kolegama uputio je i jednostavnu poruku opreza.

"Svaki dan je neka akcija i druga intervencija. Neka mladi čuvaju sebe i samo polako", poručio je Tomašević.

Povodom svog posljednjeg radnog dana, kolege vatrogasci priredili su mu srdačan oproštaj. Ipak, kako kaže Ante, to za njega nije oproštaj – jer s DVD-om Kučiće ne prekida, a ljude iz društva ne doživljava kao kolege, nego kao obitelj.