Legendarni Balić o pobjedi Hajduka: "Kup je zahtjevan, ali najvažnije je da idemo dalje!"

Hajduk je u Vinkovcima prošao Cibaliju nakon rezultata 0:0 i plasirao se u četvrtfinale Hrvatskog nogometnog kupa. U ruletu jedanaesteraca Bijeli su slavili s 4:2. Domaćini su jedan udarac promašili, dok je drugi obranio mladi vratar Hajduka Toni Silić. Razlog više da komentar zatražimo od Vladimira Balića, trofejnog vratara Hajduka i dobitnika nagrade "Hajdučko srce", koji je rođen u slavonskoj ravnici, a kao mladić dalmatinskih korijena čuvao transparent “Torcida Nuštar”.

“Kup utakmice su uvijek zahtjevne, često dolaze usred tjedna, kad se momčad još nije stigla potpuno oporaviti i pripremiti nakon prvenstvenog kola. Treneri tada obično postavljaju čvrste obrane i paze da ne prime gol – čuvaj svoj gol, pa što napraviš u napadu. Glavno je da je Hajduk prošao u četvrtfinale. Drago mi je zbog Silića, jer obrana jedanaesterca vrataru puno znači. Neka mu ovo bude poticaj za daljnji razvoj i napredak”, rekao je Balić.

Podsjetimo, Balić je kao vratar Osijeka 2001. godine u Kupu UEFA obranio jedanaesterac legendarnom Dejanu Savićeviću.

“Dobro se sjećate, mislim da sam bio jedan od rijetkih golmana koji su obranili Savićeviću jedanaesterac. Ubrzo nakon toga Savićević je završio igračku karijeru i posvetio se radu u reprezentaciji Crne Gore. Drago mi je što Hajduk nastavlja pozitivan niz – nadam se da ćemo uskoro ponovno slaviti trofeje”, zaključio je Balić.