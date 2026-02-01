U srijedu, 04. veljače 2026. godine, u Splitu, u Gradskom kotaru Gripe, Ulica Matice hrvatske 16, od 16:00 do 18:00 sati, održat će se radionica za djecu u organizaciji ANA – Udruge za pomoć djeci i obiteljima.

Radionica nosi naziv „Legenda o svetom Duji – mali čuvari Splita” i zamišljena je kao topao, edukativan i veseo susret koji kroz priču, razgovor i kreativno izražavanje djeci približava lokalnu baštinu, vrijednosti dobrote, pomaganja i zajedništva.

Priča i likovno izražavanje

Radionica započinje čitanjem prilagođene priče o svetom Duji, zaštitniku Splita. Nakon priče, djeca će imati priliku likovno se izražavati – kroz crtanje, bojanje i oblikovanje, uz razgovor o dojmovima, osjećajima i porukama iz priče.

Djeca koja žele mogu ponijeti plastelin ili glinamol, a voditeljica radionice Rina Ivas pomoći će im da izrade svog svetog Duju, onako kako ga oni zamišljaju. Na taj se način priča pretvara u osobno iskustvo i trajnu uspomenu.

Voditeljica radionice

Radionicu će voditi Rina Ivas, koja će djecu strpljivo voditi kroz priču i kreativni proces, potičući maštu, samopouzdanje i slobodu izražavanja.

Izjava predsjednice Udruge Ana, Ane Duge

„Kroz ovakve radionice želimo djeci pokazati da učenje može biti toplo, blisko i povezano s gradom u kojem žive. Legenda o svetom Duji nije samo priča o prošlosti, već i poruka o dobroti, hrabrosti i brizi za druge.

Posebno nam je važno da se ovakvi susreti odvijaju u Gradskom kotaru Gripe, u prostoru zajednice, gdje se mogu povezati djeca, roditelji, bake i djedovi.”

Vrijednosti radionice

Radionica donosi višestruku vrijednost:

Za djecu – potiče maštu, govor, emocionalno izražavanje, samopouzdanje i osjećaj pripadnosti Splitu.

Za roditelje – omogućuje djeci učenje kroz igru, bez pritiska i stresa.

Za bake i djedove – priliku za zajedničko vrijeme s unucima i prenošenje vrijednosti.

Za zajednicu – njegovanje lokalne tradicije, identiteta i međugeneracijskog povezivanja.

Poziv svima

Na radionicu su dobrodošla sva djeca, kao i roditelji, bake i djedovi – jer će susret biti opušten, pučan i veseo, ispunjen pričom, smijehom i kreativnošću.

Informacije o radionici

Srijeda, 04. veljače 2026.

16:00 – 18:00 sati

Gradski kotar Gripe, Ulica Matice hrvatske 16, Split

Voditeljica: Rina Ivas

Organizator: ANA – Udruga za pomoć djeci i obiteljima