Legenda Hajduka: "Siguran sam da je Garcia bivši trener, pitanje je kad će Hajduk imati za otpremninu"

Poraz Hajduka od Dinama na Poljudu u derbiju 25. kola SuperSport HNL-a izazvao je brojne reakcije u nogometnoj javnosti. Dinamo je slavio s 3:1 i tako se 11 kola prije kraja prvenstva odvojio na deset bodova prednosti ispred splitskog kluba.

Za goste su zabijali Miha Zajc, Gabriel Vidović i Monsef Bakrar, dok je jedini pogodak za Hajduk postigao Rokas Pukštas. Dinamo je već u prvih jedanaest minuta poveo s 2:0, čime je, prema ocjeni mnogih, odmah pokazao razliku u kvaliteti.

Utakmicu i stanje u Hajduku za Index je komentirao bivši vratar splitskog kluba Vladimir Balić. Smatra da je početak susreta presudio njegov tijek jer Hajduk nije uspio nametnuti agresiju i energiju kakvu je pokazao u nedavnom kup-susretu protiv Rijeke.

Prema njegovim riječima, momčad je u početku djelovala mlako, što je Dinamo brzo kaznio s dva pogotka. Hajduk je kasnije podigao ritam i pokušao se vratiti u utakmicu, no Balić smatra da ni eventualni dodatni golovi možda ne bi bili dovoljni za pozitivan ishod s obzirom na pristup na početku susreta.

Govoreći o često spominjanoj razlici u budžetima dvaju klubova, Balić ističe da novac može olakšati stvaranje kvalitetne momčadi, ali sam po sebi ne garantira uspjeh. Kao primjer naveo je ciparski Pafos, klub u kojem je radio i koji raspolaže velikim proračunom, ali to ne znači da automatski donosi rezultate.

Smatra da Hajduk ne mora nužno kupovati velik broj igrača, nego je važnije pronaći nekoliko pravih pojačanja. Prema njegovu mišljenju, financijska razlika između klubova nije jedini razlog zbog kojeg je Dinamo bio bolji u ovom susretu.

Posebno je naglasio važnost mladih igrača iz vlastite škole. Ističe da je upravo razvoj i prodaja mladih nogometaša često ključ financijske stabilnosti kluba, a takav model Hajduk bi, smatra, trebao nastaviti bez obzira na financijske okolnosti.

Kao primjer mladog igrača koji se sve više ističe naveo je Rokasa Pukštasa. Smatra da je važno jasno odrediti koji su igrači predviđeni za transfere, a koji bi trebali činiti kostur momčadi u sljedećim sezonama.

Govoreći o vrataru Toniju Siliću, Balić je istaknuo da se radi o velikom potencijalu te da je ključno osigurati mu kontinuitet nastupa kako bi se njegov razvoj nastavio u pravom smjeru.

"Pitanje je trenutka kad će Hajduk imati za otpremninu"

O budućnosti trenera Garcíje Balić je bio vrlo izravan:

"S obzirom na sve loše što se događalo od njegovog dolaska do danas, siguran sam da je Garcia bivši trener Hajduka. Samo je pitanje trenutka kada će klub biti u situaciji da može isplatiti odštetu za njegovu otpremninu.

Nakon ove utakmice s Dinamom pokazalo se da njegov sukob sa sportskim direktorom kao nadređenom osobom, kao i sukob s Markom Livajom i igračima bliskima Livaji, Hajduku nisu donijeli ništa novo. U rezultatskom smislu pogotovo.

Ponovio je situaciju kakva se dogodila i s Gattusom prošle godine, nije funkcionirao s nadređenima, nego je donosio odluke na svoju ruku. To je jako hrabar, ali i riskantan potez. Bio bi u pravu da je Hajduk danas prvi i da je napravio rezultatski iskorak. Ako vučeš tako oštre i hrabre poteze, rezultat ih treba podržati. U ovom trenutku to se nije dogodilo i mislim da će Garcia biti bivši."

Balić se osvrnuo i na trenutačni položaj Hajduka na ljestvici. Iako klub znatno zaostaje za vodećim Dinamom, istaknuo je da drugo mjesto može imati određenu vrijednost jer potencijalno donosi kvalifikacije za Europsku ligu i veću šansu za dulji ostanak u europskim natjecanjima.

Ipak, upozorava da je problem u nestabilnosti klupske uprave i promjenama u vodstvu, zbog čega je teško provoditi dugoročnu strategiju stabilizacije o kojoj se ranije govorilo.