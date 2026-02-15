Legenda Hajduka komentira pobjedu Bijelih u utrci za naslov: "Zasluženo"

Hajduk je pobijedio u Osijeku i tako zadržao korak za Dinamom u utrci za prvaka Hrvatske.

Bijeli su dominirali na Opus Areni, povevši rano golom Livaje iz jedanaesterca, a sve je na kraju za rezultat 2:0 završio Pukštas.

Za komentar smo zamolili Ivana Gudelja, veliku hajdukovu legendu. Na neki način vezan je i za grad Osijek, gdje je - dok je služio vojsku - znao i trenirati na terenu tamošnje Olimpije. Kćerka Ivana Gudelj, nakon završene Akademije bile je glumica HNK Osijek, a danas je u svom Splitu nositeljica repertoara Gradskog kazališta mladih.

Uz ljubav prema nogometu, Ivan Gudelj veliki je poklonik i kazališne umjetnosti, što odavno znamo mi njegovi prijatelji.

"Zaslužena pobjeda Hajduka. Osijek je stao visoko u početku, nešto pokušao, ali Bijeli su odigrali odlično, iskontrolirali utakmicu i važni bodovi su tu", kazao je za Dalmaciju Danas Gudelj.