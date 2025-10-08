Ledenko i Grmoja iz Splita kritizirali Ministarstvo kulture: "Financiraju one koji potiru hrvatski identitet"

Stranka MOST danas je održala konferenciju za medije na kojoj su sudjelovali saborski zastupnici Ivica Ledenko i Nikola Grmoja te Franko Kelam, vijećnik Gradskog vijeća. Tema konferencije bila je inicijativa MOST-a za opoziv ministrice kulture i medija Nine Obuljen Koržinek. Predstavljeni su razlozi zbog kojih će biti podnesen prijedlog za iskazivanje nepovjerenja ministrici, s naglaskom na aktualne afere i propuste u radu Ministarstva kulture i medija, kao i na šire ideološke i političke okolnosti koje su dovele do ovog zahtjeva.

Ledenko: "Grijesi Ministarstva kulture i medija"

"Prije dva tjedna najavili smo kako ćemo krenuti u opoziv ministrice kulture i medija Nine Obuljen Koržinek i to smo i napravili. Dokument je spreman, a sljedeći tjedan ćemo u Saboru pokušati dobiti potpise kojima ćemo omogućiti raspravu o onome što držimo bitnim i zbog čega smo pokrenuli ovaj opoziv. Naime, žuljaju nas grijesi Ministarstva kulture i medija, posebno afera Geodetskog fakulteta koja je stavljena pod tepih. Svi znamo kako je u toj aferi glavni protagonist ministrica kulture, a s druge strane europski tužitelji. Ta afera kao jaje jajetu sliči na aferu Vilija Beroša. I tu je premijer Plenković stao u obranu svog ministra, kao i u slučaju afere geodezija. Radi se o tome da su europska sredstva trošena bez javnog natječaja, direktnim pogod­bama. Sljedeća stvar zbog koje smatramo da ministrica ne treba biti na čelu Ministarstva kulture jest činjenica da Ministarstvo ne radi na promicanju hrvatskog kulturnog identiteta, već nastavlja financirati postjugoslavenske politike te na taj način potiče postjugoslavenski krug, iako smo davno izašli iz tih okvira", kazao je Ledenko.

Optužbe za pogodovanje "postjugoslavenskim" autorima

MOST smatra da ministrica Obuljen Koržinek pogoduje financiranju pisaca koji su potpisali Deklaraciju o zajedničkom jeziku, te da pogoduje književnicima koji potiru hrvatski jezik, a veličaju jugoslavenski kao navodno "superiorniji".

"U veljači i travnju Ministarstvo je dodijelilo 5.000 eura za prijevod Tina Ujevića, Nazora i Vojnovića na engleski jezik te 'Šegrta Hlapića' na albanski, dok je Miljenko Jergović za dvije knjige prevedene na makedonski i ukrajinski dobio znatno veći iznos", pojasnio je Ledenko.

Na konstataciju novinara kako bi veći iznos mogao biti posljedica veće potražnje za Jergovićevim djelima, Ledenko je takvu mogućnost odbacio.

Kritike na račun kulturnih festivala

MOST se ne slaže s financiranjem raznih festivala koji su se ovog ljeta održavali na obali, ističući da su bili slabo posjećeni, nezanimljivi, te "na rubu incidenta i društvene podjele". Posebno im smeta manjak hrvatskih obilježja.

"Tu možete vidjeti samo zvijezdu petokraku, gdje se pod krinkom antifašizma guraju postjugoslavenske kulturne priče. To nije u skladu s politikom ove Vlade, koja je najavila 'kroatizaciju kulture'. Nismo vidjeli da se to dogodilo – prvo što je ministrica učinila bilo je uklanjanje slike Ante Starčevića, a na sajmove knjiga slala je Slobodana Šnajdera, potpisnika Deklaracije o zajedničkom jeziku. Hrvatska je obranjena u Domovinskom ratu, ali kulturna borba još uvijek traje jer je kontinuitet postjugoslavenske književnosti nastavljen, a isti upravo potencira ministrica Obuljen Koržinek", zaključio je Ledenko.

"Potrebna nam je rasprava o ovom opozivu koji pokazuje licemjerje onih koji se navodno zalažu za hrvatske interese, a to su premijer Plenković i HDZ. Njihova Vlada financira takve festivale. Ako ljevica ne potpiše – ako Ivana Kekin, čiji je suprug obilno financiran iz Ministarstva kulture putem europskih fondova, ne potpiše – a cijelo ljeto govori o "fašizaciji Hrvatske", to je golemo licemjerje. Danas govorimo o razotkrivanju političke scene, i HDZ-a i ljevice. Ova inicijativa razotkriva njihova stvarna stajališta", kazao je Grmoja.

Za pokretanje inicijative potrebno je 31 potpis kako bi bila uvrštena na dnevni red Sabora.

Na pitanje novinarke da navede na kojem je festivalu bila istaknuta petokraka, Ledenko je priznao da nije bio ni na jednom. Grmoja je dodao: "Nisam za zabranu nijednog festivala ni koncerta, ali vas uvjeravam da u Benkovcu ne postoji publika za taj festival. On je smišljeno organiziran kako bi provocirao."

U nastavku izlaganja Grmoja je izbjegavao konkretna pitanja, često odgovarao protupitanjima te je u jednom trenutku novinare nazvao "svetim kravama".

"Ne trebate dolaziti na konferencije, ali ako dođete, dopustite dijalog. Ovo je slobodna, demokratska zemlja", zaključio je Grmoja.

U slobodnoj i demokratskoj zemlji, novinare ne bi trebalo nazivati "svetim kravama", a Ministarstvo kulture trebalo bi financirati autore čija djela sama po sebi nalaze put do čitateljskih srca.