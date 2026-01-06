Led na stepenicama nestaje u trenu s dva sastojka koja imate kod kuće

Susnježica i snijeg koja se posljednjih dana neprestano nakuplja, u kombinaciji s niskim temperaturama, uzrokuje znatne probleme. Ledeni uvjeti na pločnicima, stubištima i prilazima stambenim zgradama mnogima zadaju glavobolju.

Srećom, postoje neka jednostavna rješenja za uklanjanje leda s prilaza i stepenica bez soli, piše Metropolitan.

Zašto sol nije najbolji izbor?

Dok je sol učinkovita na cestama i popločanim površinama, kod kuće je druga priča.

Prilazi i stepenice često su izrađeni od betona ili popločani. Na takvim površinama kuhinjska ili industrijska sol može biti vrlo agresivna i uzrokovati štetu. Nakon samo jedne zime, beton se može početi raspadati. Iako pločice općenito bolje podnose sol, spojevi su puno osjetljiviji. Sol ih prodire i uzrokuje štetu koja postaje vidljiva nakon samo nekoliko sezona.

Srećom, postoji jednostavna i pristupačna alternativa koja je jednako učinkovita. Pomiješajte dvije litre tople vode, jednu žlicu deterdženta za pranje posuđa i oko 50 mililitara 70%-tnog alkohola. Pripremite smjesu u odgovarajućem omjeru i pažljivo je nanesite na stepenice.

Led će se brzo otopiti i više neće biti leda. Naravno, prije nanošenja mehanički uklonite što više snijega i leda, na primjer lopatom ili strugalicom. Ako nemate sve sastojke pri ruci, može pomoći samo deterdžent ili alkohol pomiješan s vodom, ali najbolji rezultati postižu se kombiniranjem ta dva sastojka.