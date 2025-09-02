Lećevica kasni "svjetlosnu godinu", no danas se dogodio važan korak: "Ovo je temelj daljnjeg razvoja ovog kraja"

U prostorijama Županijske uprave za ceste Split potpisan je ugovor o rekonstrukciji i djelomičnom izmještanju županijskih cesta Ž 6098 i Ž 6115 na dionici dugoj 6,1 kilometar. Ovim zahvatom provest će se potpuna rekonstrukcija prometnice te izgradnja novih vodovodnih, elektroenergetskih i DTK instalacija. Najvažnija vijest za lokalno stanovništvo jest da će napokon biti osigurana pitka voda za naselja Divojevići i Kladnjice, koja je do sada nisu imala.

Vrijednost radova iznosi 3,69 milijuna eura bez PDV-a, odnosno 4,61 milijun eura s PDV-om, a planirani rok izvođenja je deset mjeseci. Izvođač je tvrtka GRADINA-MONT iz Vučipolja, dok će stručni nadzor provoditi splitski Geoprojekt. Radovi bi trebali krenuti sredinom rujna.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Ulog u budući Centar čistog okoliša

Riječ je o jednoj od posljednjih infrastrukturnih faza potrebnih za otvaranje Regionalnog centra čistog okoliša u Lećevici. Potpisivanju su nazočili predstavnici ŽUC-a Split, Vodovoda i kanalizacije, HEP-a te Regionalnog centra čistog okoliša, uz zamjenika župana Antu Šošića, ravnatelja ŽUC-a Petra Škorića, direktora ViK-a Miroslava Delića i direktora HEP-a Sašu Kraljevića.

„Ovim projektom ne rješavamo samo prometnu povezanost, već i osnovne životne uvjete stanovnika, osiguravajući im pitku vodu i stabilnu infrastrukturu, što je temelj daljnjeg razvoja ovog kraja“, kazao je Ante Šošić prilikom potpisivanja ugovora.

Lećevica kasni, Karepovac pred zatvaranjem

No, iako je projekt važan iskorak, činjenica je da Centar u Lećevici još godinama neće biti u funkciji. To izaziva zabrinutost građana Splita jer je aktualno odlagalište Karepovac na granici svojih kapaciteta. Prema podacima Čistoće, snimanje preostalog prostora od 24. travnja 2025. pokazalo je da je na Karepovcu ostalo 76.500 kubnih metara za odlaganje otpada, što će biti dovoljno tek do ljeta 2026. godine.

Drugim riječima, dok Lećevica ne otvori vrata, Split će morati pronaći privremena rješenja za zbrinjavanje otpada, a svako odugovlačenje može dovesti grad u vrlo osjetljivu situaciju.

Privremena rješenja i edukacija građana

U Čistoći ističu da gradsko vodstvo zajedno s nadležnim institucijama već pregovara o alternativnim odlagalištima na području Splitsko-dalmatinske i Šibensko-kninske županije. O mogućim troškovima zasad ne žele nagađati jer će sve ovisiti o izboru lokacije.

Paralelno s tim, planiraju se i mjere za poboljšanje sustava gospodarenja otpadom – od postavljanja novih polupodzemnih spremnika i individualnih kanti, do edukacije građana i djece kroz kampanje, brošure i akcije čišćenja javnih površina. Čistoća najavljuje i stroži nadzor nad ilegalnim odlaganjem, uz postavljanje videonadzora i jaču suradnju s Komunalnim redarstvom.

Split ulazi u krizno razdoblje

Iako su infrastrukturni projekti u Lećevici važni, ostaje činjenica da je Splitu ostalo tek nešto više od godinu dana do zatvaranja Karepovca, a dugoročno rješenje još nije spremno. Dok se čeka dovršetak Regionalnog centra čistog okoliša, gradske vlasti i Čistoća morat će brzo pronaći održiv model zbrinjavanja otpada kako bi se izbjegli ozbiljni problemi za građane i okoliš.