Na Karepovcu traje "odbrojavanje", a građani večeras ne mogu živjeti od smrada: "Neizdrživo je. Gradonačelnici i direktori se mijenjaju, samo smrad ostaje"

Splićani i stanovnici okolnih gradova su zabrinuti jer odlagalište Karepovac broji svoje posljednje mjesece. Pitanje je i kako će se nova gradska uprava postaviti prema ovom problemu koji je od ključne važnosti za budućnost grada. Situaciju dodatno otežava činjenica da Centar za gospodarenje otpadom u Lećevici sigurno neće biti dovršen još nekoliko godina, zbog čega se Split nalazi u nezahvalnom razdoblju kada je riječ o gospodarenju i odlaganju otpada.

Reakcija građana: "Nakon kiše dolazi smrad"

Dok službene institucije razmatraju rješenja, građani koji žive u blizini Karepovca još jednom proživljavaju stare probleme. Večeras se oglasila inicijativa Karepovac – drugo lice Splita:

– U većini splitskih kvartova vrijedi pravilo "nakon kiše dolazi sunce". Kod nas, oko Karepovca, vrijedi pravilo nakon kiše dolazi neizmjeran smrad. Evo večeras na Kili smrdi neizdrživo. Vjerojatno je slično i na Kamenu, Dračevcu, Bilicama... I šta reći, mijenjaju se gradonačelnici, direktori Čistoće... sve se mijenja, samo smrad je uvijek tu. Šta reći djeci, koja više nisu djeca, šta reći sada već unucima, što napraviti što već nismo napravili, kome se požaliti? Jedina je naša sreća što su kapaciteti pri kraju, i što će za godinu dana Karepovac, nadamo se, biti pun i napokon se zatvoriti – poručili su.

Splitska javnost tako ostaje između nade da će se odlagalište uskoro zatvoriti i strepnje od onoga što će uslijediti ako se pravovremeno ne pronađe novo rješenje.

Dalmacija Danas došla je do odgovora iz Čistoće Split na pitanja o daljnjim koracima i mogućim rješenjima.

Naime, prema posljednjem snimanju preostalog kapaciteta odlagališta Karepovac, obavljenom 24. travnja 2025., do zatvaranja tog odlagališta ostalo je 76.500,58 kubnih metara prostora. Procjenjuje se da će ti kapaciteti biti dostatni do ljeta 2026. godine, priopćili su iz Čistoće Split.

Naglasak na edukaciji građana i djece kroz institucije

Na pitanje o osiguravanju alternativne lokacije nakon zatvaranja Karepovca, Čistoća navodi da su gradsko vodstvo i predstavnici nadležnog ministarstva, županijske i državne vlasti već održali razgovore s ciljem pronalaska rješenja. Kako ističu, načelno je razgovarano o dostupnim odlagalištima na području Splitsko-dalmatinske i Šibensko-kninske županije te će se rješenje tražiti u tom smjeru.

Što se tiče troškova poslovanja nakon prestanka rada Karepovca, u Čistoći naglašavaju da će se o konkretnim iznosima moći govoriti tek nakon donošenja odluke o novoj lokaciji za odlaganje otpada.

Kada je riječ o daljnjim planovima gospodarenja otpadom, iz Čistoće najavljuju nastavak postavljanja polupodzemnih spremnika za miješani i reciklabilni otpad te daljnju podjelu individualnih kanti gdje je to moguće. Također, naglasak će biti na edukaciji građana i djece kroz institucije, medijske kampanje i podjelu edukativnog materijala poput ekoloških vrećica, posuda, kantica, brošura i plakata.

– Nagrađivanje građana je zasigurno mjera koju ćemo promovirati – poručuju iz Čistoće za Dalmaciju Danas, dodajući kako će se suradnja s Komunalnim redarstvom unaprijediti i kroz postavljanje videonadzora na mjestima koja prednjače po nelegalnom odlaganju otpada.

Split ulazi u krizno razdoblje

Uz to, planiran je nastavak informiranja građana putem društvenih mreža, sudjelovanje u obilježavanju važnih ekoloških datuma poput Dana planeta Zemlje te uključivanje u akcije čišćenja javnih površina, plaža i podmorja u suradnji s udrugama i klubovima.

Jasno je da Split ulazi u osjetljivo razdoblje kada je riječ o gospodarenju otpadom. Karepovac će se zatvoriti već iduće ljeto, a rješenja nakon toga još nisu do kraja definirana. Dok se čeka izgradnja centra u Lećevici, gradske vlasti i Čistoća morat će brzo pronaći privremeni, ali održiv model zbrinjavanja otpada kako bi se izbjegli ozbiljni problemi za građane i okoliš.