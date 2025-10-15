Lažni majstor iz BiH prevario Dubrovčanina za 2.200 eura

Policijski službenici Policijske uprave dubrovačko-neretvanske uhitili su 32-godišnjeg državljanina Bosne i Hercegovine zbog sumnje da je počinio kazneno djelo prijevare na štetu 59-godišnjeg Dubrovčanina.

Prema navodima policije, oštećeni je početkom lipnja ove godine dogovorio s osumnjičenim izradu aluminijske balkonske ograde za iznos od 2.200 eura. Nakon što je 32-godišnjak uzeo mjere balkona, Dubrovčanin mu je predao akontaciju od 900 eura.

Desetak dana kasnije, osumnjičeni je nazvao muškarca i tvrdio da je ograda gotova, zbog čega mu je oštećeni uplatio i preostali iznos. Međutim, do listopada ograda nije isporučena, pa je 59-godišnjak slučaj prijavio policiji.

Policija je 32-godišnjaka pronašla i uhitila 14. listopada. Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, uz kaznenu prijavu predan je pritvorskoj jedinici Policijske uprave dubrovačko-neretvanske.