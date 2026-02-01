Lažni liječnik prevario Dalmatinca, uzeo mu tisuće eura

64-godišnjak s područja Zadra postao je žrtva prijevare nakon što ga je jučer poslijepodne nazvao nepoznati muškarac i lažno se predstavio kao liječnik. Prevarant ga je uvjerio da je njegovoj kćeri hitno potrebna operacija i liječenje te je za to zatražio novac. Oštećeni je povjerovao u priču te je, prema uputama prevaranta, na adresi svog stanovanja predao više tisuća eura nepoznatom muškarcu koji je došao po novac, objavila je zadarska policija.

Policijski službenici provode kriminalističko istraživanje kako bi pronašli počinitelja.

Policija upozorava građane, osobito one starije dobi, na kaznena djela prijevara u kojima se počinitelji telefonski lažno predstavljaju kao liječnici i na taj način navode žrtve da im predaju novac i druge vrijednosti.

Policija savjetuje građanima da ne nasjedaju na takve pozive i da ne donose ishitrene odluke pod pritiskom ili iz straha. Ključno je provjeriti sve informacije s članovima obitelji ili bliskim osobama prije bilo kakve reakcije.

Također naglašavaju da se telefonom nikada ne otkrivaju osobni podaci, OIB, podaci s osobne iskaznice ili bankovne kartice. Važno je upozoriti starije članove obitelji na ovakve oblike prijevara kako ne bi postali žrtve.

Ako primite sumnjiv poziv ili sumnjate da ste prevareni, odmah obavijestite policiju pozivom na broj 192.