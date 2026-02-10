Lažni liječnici, SMS prevare i pozivi: Kako se umirovljenici mogu zaštititi online?

Splitsko-dalmatinska županija, Digitalna Dalmacija i PU splitsko-dalmatinska udružili su snage te okupili umirovljenike s ciljem edukacije o sigurnosti u digitalnom svijetu. Panel pod nazivom „Sigurni online: kako se umirovljenici mogu zaštititi u digitalnom svijetu“ održan je u Županijskom tehnološkom hubu Digitalna Dalmacija.

"Sigurnost na internetu je jedan od prioriteta u radu PU. Problematika kibernetičke sigurnosti, ugroza starijih osoba, djece, fokus je interesa policije. Suradnja s Digitalnom Dalmacijom donosi dobre rezultate, naše aktivnosti iz projekta Safety Net dovele su nas u situaciju da u prethodnoj godini bilježimo zaustavljanje rasta kaznenih djela iz segmenta kibernetičke sigurnosti", kazao je ovom prilikom Paško Ugrina, voditelj poslova prevencije PU splitsko-dalmatinske, te dodao da zabrinjava rast kaznenih djela iskorištavanja djece za pornografiju.

Nedavno je PU splitsko-dalmatinska uhvatila počinitelje kaznenih djela na štetu starijih osoba, a bila je riječ o stranim državljanima. Oni su nazvali na telefon svoje žrtve te se predstavili kao liječnici.

"Imamo posla sa organiziranim skupinama ljudi, predatorima kojima su starije osobe meta. Lažno im se predstave i zadobiju njihovo povjerenje. U pitanju je velika materijalna šteta, ali i emocionalna", pojašnjava Ugrina.

Policija svaku takvu prijavu shvaća ozbiljno, a upravo zbog takvog pristupa nedavno su imali uhićenja na području naše županije. Ono što brine jest da ljudi ne prijave baš svi takav slučaj.

"Želimo smanjiti tu tamnu brojku, želimo da ljudi prijave svaki pokušaj prevare jer to je jedini način da dođemo do počinitelja", kaže Ugrina.

Digitalna Dalmacija redovito održava edukacije umirovljenika, a jedna od takvih edukacija je i e-Umirovljenik.

"e-Umirovljenik je samo jedna od edukacija koje Digitalna Dalmacija radi kako bi pomogli u prevenciji stvari o kojima je kolega Paško Ugrina govorio. Kao voditelj informatičke službe u županiji svjedok sam svakodnevnih napada i izloženosti. Naši stariji građani su možda još više izloženi zbog svoje nedovoljne upućenosti u funkcioniranje digitalnih medija. Upravo to nam je povod da radimo dosta digitalnih edukacija - to je najbolji alat da se ovakve stvari ne događaju", kaže Damir Brčić, voditelj Digitalne Dalmacije.

Saša Mladenović s PMF-a upozorio je na vrste prevara koje postoje.

"Prethodno ste mogli čuti o tehnikama prevara. Kreće sa SMS porukama, mailovima, telefonskim pozivima, ali osim toga imate i dolazak na vrata. Prvi kontakt se ostvari, dovedete osobu u emotivno ranjivu situaciju, svatko je ranjiv na nekoga i onda se ide na prevare. Jedna od popularnih prevara je bila ona da vas čeka u pošti paket ili da morate ažurirati račun iz banke. Kod umirovljenika je bilo i slučajeva da ih je netko tražio preslik osobne iskaznice jer će time ostvariti pravo na umirovljenički popust na izlet. Ima prilično organiziranog kriminala i s tim se moramo boriti. Treba ljudima osvijestiti da se takve situacije trebaju prijaviti. U našem svijetu nije problem prijaviti susjeda kad lupa ili kad organizira party, ali kad vas netko prevari ili vam otme novce - onda ste se sposobni zatvoriti", kaže Mladenović.

Dožupan Stipe Čogelja poručuje da treba raditi sa našom zlatnom generacijom, da se snađu u svijetu tehnologije, a koliko joj ovakve edukacije znače posvjedočila je umirovljenica Živana Kalajžić.

"Svaki dan se nešto mijenja, stalno se nešto mijenja. Gdje god želite nešto napraviti, ne možete bez da znate osnove. Jednostavno sam osjećala potrebu i ovo je bilo kao izmišljeno za mene. Jako mi je puno pomoglo i preporučila bih svima koji mogu da dođu na ovo. Išla sam dva puta na početni tečaj, a sad ću ići na napredni. Ovo danas je osobito važno", kazala nam je.