Lažni kupac prevario ženu iz Vodica – tražio podatke s kartice pa ispraznio račun

Policijska postaja Vodice zaprimila je prijavu 42-godišnje žene koja je ostala bez 300 eura nakon što je, pokušavajući prodati bubnjeve putem internetskog oglasnika, postala žrtva internetske prijevare.

Prema policijskom izvješću, žena je 5. listopada putem oglasa ponudila na prodaju glazbeni instrument. Ubrzo ju je kontaktirala nepoznata osoba koja se predstavila kao zainteresirani kupac.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Prevarant je zatim poslao internetsku poveznicu za “uplatu”, tražeći da upiše podatke s bankovne kartice. Nakon što ih je unijela, s računa joj je skinuto 300 eura, a uplata za bubnjeve, naravno, nikada nije stigla.

Policija provodi kriminalističko istraživanje radi pronalaska počinitelja, a protiv nepoznate osobe bit će podnesena kaznena prijava Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku.

Policija upozorava građane: Ne otkrivajte podatke s kartica

Iz Policijske uprave šibensko-kninske ponovno upozoravaju građane da budu posebno oprezni pri kupnji i prodaji putem interneta.

Savjetuju da nikada ne unose osobne ili bankovne podatke u poveznice koje im pošalju nepoznate osobe, da ne ostavljaju kopije osobnih dokumenata bez nadzora, te da odmah prijave policiji ako posumnjaju na prijevaru.

“Ne pristajte na nerealne ponude i prijedloge koji uključuju dijeljenje osobnih podataka ili uplatu putem sumnjivih linkova,” poručuju iz policije.