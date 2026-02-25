Lažna policajka oštetila dvije starice za gotovo 9.000 eura

U nastavku kriminalističkog istraživanja policijski službenici Sektora kriminalističke policije Policijske uprave osječko-baranjske utvrdili su postojanje osnovane sumnje da je 32-godišnjakinja sa šireg područja Virovitice, uz svoga ranije prijavljenog partnera, kao lažna policajaka počinila kaznena djela prijevare na štetu 81-godišnjakinje, oštećene za 4.100 eura te 90-godišnjakinje, oštećene 4.500 eura.

Ujedno su razriješene i dvije prijevare koje je počinila na području PU požeško-slavonske i PU koprivničko-križevačke.

Protiv osumnjičene slijedi Posebno izvješće Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku.