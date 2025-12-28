Lavrov prijeti Europi

Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov uputio je oštro upozorenje europskim političarima, poručivši da bi svaki napad na Rusiju imao razoran odgovor. U intervjuu kojim je zaključio 2025. godinu, Lavrov je naglasio da je tu poruku važno ponoviti, kako je rekao, „za one koji ne razumiju“, prenosi ruska državna novinska agencija TASS.

"Za političare u Europi koji ne razumiju, a kojima će, nadam se, pokazati ovaj intervju, ponavljam još jednom: nema potrebe bojati se da će Rusija nekoga napasti", izjavio je Lavrov.

Istodobno je upozorio da bi odgovor Moskve bio iznimno snažan u slučaju napada. „Ako se netko usudi napasti Rusiju, odgovor će biti razoran“, dodao je, podsjetivši da je takvu poruku u više navrata javno iznosio i ruski predsjednik Vladimir Putin.

Upozorenje saveznicima Ukrajine

Lavrov se osvrnuo i na mogućnost raspoređivanja međunarodnih snaga na teritoriju Ukrajine nakon eventualnog mirovnog sporazuma. Prema njegovim riječima, takav bi potez Rusija smatrala legitimnim vojnim ciljem.

Bez iznošenja konkretnih dokaza, optužio je europske političare da u odnosima s Kijevom djeluju prvenstveno iz vlastitih ambicija, pritom zanemarujući interese stanovnika Ukrajine, ali i građana vlastitih država.

Putinove ranije prijetnje

Na mogućnost žestokog ruskog odgovora ranije je upozoravao i predsjednik Putin. Govoreći o potencijalnim napadima dalekometnim zapadnim oružjem duboko u teritorij Ruske Federacije, najavio je da bi uslijedio, kako je rekao, „zapanjujući odgovor“.

Putin je još 2023. godine izjavio da bi ruski odgovor na takav napad bio „apsolutno neprihvatljiv za bilo kojeg potencijalnog agresora“.

"Jer od trenutka otkrivanja lansiranja projektila, odakle god to dolazilo – iz bilo koje točke svjetskog oceana ili s bilo kojeg teritorija – u uzvratnom udaru u zraku pojavljuje se toliki broj, toliko stotina naših projektila, da nijedan protivnik neće imati šanse za preživljavanje. I to odmah na nekoliko smjerova", rekao je tada ruski predsjednik.