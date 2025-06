Laura iz 'Savršenog' napravila novu estetsku operaciju: "Želim se obraniti pred ljudima koji me nisu vidjeli uživo"

Laura Prgomet (24) iz Dugog Sela, postala je jedna od najprepoznatljivijih osoba na hrvatskim društvenim mrežama i televiziji zahvaljujući sudjelovanju u četvrtoj sezoni reality showa 'Gospodin Savršeni'

Sada se oglasila na Instagramu gdje je otkrila kako se podvrgnula operaciji nosa

Na društvenim mrežama objavila je snimke i fotografije nakon operacije te se obratila svojim pratiteljima.

"Želim se obraniti pred ljudima koji me nisu vidjeli uživo. Taj moj nos nije prije bio toliko loš. To su svi rekli koji su me vidjeli uživo, pogotovo nakon showa. Nažalost, nisam fotogenična osoba, tako da sam ispala tako kako sam ispala", poručila je preko Instagram Storyja.