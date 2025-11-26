Laura Gnjatović: "Sve skupa me šokiralo. Žao mi je djevojaka koje su se pripremale godinama"

Misica Laura Gnjatović (23), koja je ove godine predstavljala Hrvatsku na izboru Miss Universe, na Instagramu je odgovarala na pitanja pratitelja te otkrila detalje koji su publiku najviše zanimali.

Zadranka je priznala kako ju je na prijavu za natjecanje potaknula bivša Miss Universe Hrvatske Ora Ivanišević, a otkrila je i da još uvijek nije sigurna hoće li nastaviti karijeru u modelingu.

Govoreći o samom boravku u Tajlandu, naglasila je da joj je natjecanje bilo prekrasno iskustvo te da među djevojkama nije bilo ljubomore. Jedno od najčešćih pitanja glasilo je i ono o navodnim nagađanjima da se unaprijed zna pobjednica.

„Pričalo se svega od prvog dana, ali ne volim graditi teorije bez ijednog dokaza. Kako god bilo, ostvarile smo plasman u Top 30“, poručila je.

Dotaknula se i brojnih skandala koji su ove godine obilježili natjecanje.

„Malo me sve skupa šokiralo, ali ne toliko koliko sama selekcija za Top 30 i Top 12. Žao mi je djevojaka koje su se pripremale godinama, a nisu ostvarile nikakav rezultat. To zna biti demotivirajuće, pa sam im pokušala prije proglašenja reći da vrijede mnogo više od plasmana. Suđenje nije transparentno i djevojke zapravo nikad ne znaju gdje su pogriješile“, istaknula je Laura.

Za novu Miss Universe imala je samo lijepe riječi.

„Nemam nijednu fotografiju s njom, mislim da nismo progovorile više od nekoliko rečenica, ali ono što jesmo — mogu reći da je bila vrlo draga i spontana“, zaključila je.