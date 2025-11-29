Laura Gnjatović stigla u Hrvatsku. Evo kako je dočekana: "Pa ljudi, jesam ja pobijedila ili što?"

Laura Gnjatović zaključila je svoje sudjelovanje na izboru za Miss Universe i danas se vratila u Hrvatsku. U Međunarodnu zračnu luku Franjo Tuđman sletjela je u 11 sati, gdje su je nestrpljivo čekali članovi obitelji i najbliži prijatelji.

Čim je ugledala roditelje, snažno ih je zagrlila. Vladimir i Marija Kraljević dočekali su je s buketom cvijeća, a Laura nije skrivala iznenađenje zbog velikog broja ljudi koji su joj došli pružiti podršku. “Ajme, hvala vam!”, zahvaljivala je kroz smijeh, pa dodala u šali: “Pa ljudi, jesam ja pobijedila ili što?”

Nakon što je natjecanje završilo i potvrđeno da se plasirala među top 30, Laura se javila svojim pratiteljima putem Instagrama. Vidno uzbuđena, poručila je: “Ljudi dragi, uspjeli smo! Toliko sam sretna! Nismo išli dalje, ali nema veze – top 30! Svi znaju tko je Hrvatska, vjerujte mi!” Otkrila je i da su joj stizale brojne poruke podrške, koje su joj, kaže, puno značile tijekom natjecanja.