Laura Gnjatović Novu je godinu čekala kod Trumpa i Melanije, pogledajte slike

Aktualna Miss Universe Hrvatske 2025., Laura Gnjatović, dočekala je Novu 2026. godinu na raskošnoj proslavi u luksuznoj rezidenciji Mar‑a‑Lago na Floridi, koju tradicionalno organiziraju američki predsjednik Donald Trump i njegova supruga Melania Trump.

Gnjatović se s proslave pohvalila na svojim društvenim mrežama, gdje je objavila niz fotografija i snimaka iz elegantne plesne dvorane. U opisu objave poželjela je pratiteljima „dobro zdravlje, sreću, mir i blagostanje“ u novoj godini.

Na slavlju se našla u društvu Vladimira Kraljevića, nositelja licence za Miss Universe Hrvatska, njegove supruge Marije te dr. Vivian Jurković. Kraljević i Trump, kako se navodi u medijima, godinama su prijatelji, što je Lauri otvorilo vrata prisustva na prestižnom događaju.

Ovaj ekskluzivan doček dodatno je naglasio međunarodnu prisutnost hrvatske predstavnice, koja je prošle godine na izboru Miss Universe u Tajlandu ušla u top 30 natjecateljica, što je zapažen uspjeh za Hrvatsku.