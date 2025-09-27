Lara Cvjetko zlatna na Grand Prix Qingdao Kina

Povratak u Kinu nakon šest godina izbivanja sa Svjetske judo turneje, novo iskustvo za neke natjecatelje, ali i organizatore u Qingdauu IJF Grand Prixa koji se održava od 26. – 28. rujna. Novi-stari Grand Prix ove godine okupio je 200 judaša i judašica iz 26 različitih država, tu je i pet natjecatelja iz Hrvatske među kojima se najviše istaknula Lara CVJETKO (JK „Solin") osvojivši zlatno odličje.

Cvjetko je u Kinu doputovala kao prva nositeljica turnira sa 5365 bodova na svjetskoj rang ljestvici, a u finalu kategorije -70kg susrela se s predstavnicom Madagaskara Ainom Laurom RASOANAIVO RAZAFY kojoj je ovo bilo prvo finale na turneji. Rasoanaivo Razafy nije imala krize samopouzdanja suočiti se s našom iskusnom svjetskom osvajačicom medalja. Borila se žestoko, snažno napadala, ali to nije bilo dovoljno. Cvjetko je dobro kontrolirala cijelu borbu i izbjegavala sve moguće pogreške te u konačnici potvrdila status #1.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

„Imala sam četiri teške i zahtjevne borbe, pogotovo protiv Japanke od koje sam već izgubila dva puta. Osvojila sam novih 700 bodova na Svjetskoj rang ljestvici i uspjela sam potvrditi prvo mjesto na istoj, jako sam zadovoljna, iako ću sada gubiti neke bodove. Sretna sam da mogu zadržati tu poziciju za Grand Prix Zagreb koji mi je najbitnije natjecanje ove jeseni, pred domaćom publikom, nadam se da ću biti spremna i da će mi ova dva natjecanja prije dati vjetar u leđa.“ – kazala je prva nositeljica svijeta i osvajačica zlata Lara Cvjetko.

Sjajan niz i u jutarnjem djelu natjecanja, 24-godišnja Cvjetko pobijedila je Song Hui MIN (PRK), Kaju SCHUSTER (SLO) te predstavnicu Japana Utanu TERADU. Oduševljenje nije krio niti novi izbornik ženske reprezentacije Hrvatskog judo saveza 40-godišnji Solinjanin Dragan CRNOV koji je prokomentirao:

- Odlične vijesti nakon svjetskog srebra, Lara je danas na Grand Prixu osvojila zlato, jako sam ponosan i sretan s njenim borbama. Ovo je bila odlična kontrola pred zagrebački Grand Prix koji nam je glavno natjecanje ove jeseni, a ujedno ću iskoristiti priliku da vas sve pozovem da podržite Hrvatsku reprezentaciju u Zagrebu.