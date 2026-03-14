Lana ljubavniku nakon seksa ukrala 150 eura: ‘Laže, bilo je samo 40!’

Dogodilo se to između 5.40 i 7.05 sati u stanu u Varaždinu. Lana se branila kako zapravo ne zna što se točno dogodilo, ali sigurno nije uzela 150 eura jer se “sjeća da je u novčaniku bilo samo 40 eura, a sve drugo joj je ostalo u magli”.

Muškarac (42) na sudu je svjedočio kako je s Lanom bio ukupno triput. Taj treći put nakon tuširanja primijetio je da mu je novčanik izvađen iz hlača i stavljen na stolić. U njemu su bili dokumenti, bankovne kartice, fotografije supruge i djece te 150 eura. No, novac je nestao.

Sve je odmah prijavio policiji i nakon 7 sati ujutro otišao do Laninog stana i zvonio više puta, ali nitko mu nije otvarao.

“Prvi i drugi put sam joj platio za seks: prvi put 50 eura, drugi put 100 eura. Taj drugi put sam joj dao 50 i poslije seksa još 50 eura jer je tako slatko u zagrljaj stiskala mojeg kućnog ljubimca, da sam joj odlučio dati još novca”, priznao je ljubavnik.

A treći, zadnji put si je “očito sama uzela kada mi je ukrala novčanik nakon intimnog odnosa”, zaključio je povrijeđeni muškarac.

Lana je za krađu osuđena na šest mjeseci bezuvjetnog zatvora. No, u istom predmetu sudilo joj se i za prijetnju smrću drugoj osobi, pa je ukupno dobila 15 mjeseci bezuvjetnog zatvora. Kazna je stroga jer je ranije već pravomoćno osuđivana, piše Danica.