KVARNER - ZADAR 79-69: Zadar upisao drugi poraz u domaćoj ligi

Košarkaši Zadra danas su od 18 sati gostovali kod Kvarnera u sklopu 13. kola SuperSport Premijer lige, a slavili su domaćini rezultatom 79:69. Prva i treća četvrtina otišle su na stranu Zadra (17:26, 14:23), a druga i posljednja na stranu Kvarnera (24:7, 24:13).

Najučinkovitiji igrač Zadra bio je Žganec s double-double učinkom 10, 14sk, 4as, 1ukr, 1blk, a potom Mihailović 21, 5sk, 5as; Tišma 16, 8sk, 2ukr; Ramljak 16, 6sk, 3as, 1blk; Klarica 5, 3sk, 4as; Buljević 1, 3sk; Tkachenko 1sk, 1as, 1ukr; Gulan 1sk, Dundović i Torbarina.

Zadar će iduću utakmicu odigrati 29. prosinca protiv Spartaka u gostima u sklopu 12. kola AdmiralBet ABA lige u grupi B.