Kvarner domaćin 22. „Zlatne penkale“

Hrvatska turistička zajednica i ove godine organizira tradicionalnu dodjelu nagrade „Zlatna penkala“, koja se dodjeljuje priznatim i poznatim inozemnim urednicima, novinarima, travel blogerima i influencerima za najbolje medijske objave o Hrvatskoj kao turističkoj destinaciji u prethodnoj godini. Domaćin ovogodišnje „Zlatne penkale“, koja se održava u svom 22. izdanju, je regija Kvarner pa je cjelokupni program pripremljen uz podršku i suradnju TZ Kvarnera.

Tim je povodom za brojne uzvanike, među kojima su 23 inozemna novinara s 14 tržišta, pripremljen bogat program boravka na Kvarneru i to u razdoblju od 14. do 17. travnja. Program uključuje obilazak kulturno-povijesnih znamenitosti i atrakcija Opatije i Rijeke, dok je poseban naglasak stavljen na otok Krk, gdje će sudionici upoznati bogatstvo autohtonih proizvoda i tradiciju kroz kušanje vrhunskih maslinovih ulja, lokalnih vina, pršuta i sireva. Kako se regija Kvarner u 2026. godini ističe titulom Europske regije gastronomije, sudionicima će biti predstavljena i lokalna kuhinja te vrhunski restorani, koji će potvrditi da je Kastav povijesni grad poznat po spoju tradicije i suvremenih kulinarskih interpretacija.

Središnje događanje ovog višednevnog programa, odnosno svečana dodjela nagrada „Zlatna penkala“, održat će se u četvrtak, 16. travnja u prekrasnom ambijentu hotela Hilton Rijeka Costabella Beach Resort & Spa, gdje će novinarima biti uručena posebna priznanja, kao i Grand prix nagrade za najbolje medijske objave.

Nagrade će se dodijeliti u pet kategorija, odnosno za najbolju reportažu tiskanog medija, za najbolju reportažu online medija, za najbolju radijsku reportažu ili podcast, za najbolju televizijsku reportažu te za najbolju objavu travel blogera ili influencera.

Hrvatska turistička zajednica dodjelu nagrade „Zlatna penkala“ organizira od 2005. godine s ciljem isticanja vrijednosti profesionalnog pristupa pisanju o Hrvatskoj i njenom turizmu, naglašavajući tako važnost medijskih objava u promociji i vidljivosti Hrvatske kao turističke destinacije. Također, ovaj projekt ujedno predstavlja i svojevrsnu zahvalu urednicima, novinarima, blogerima i influencerima za predstavljanje hrvatskih ljepota i turističkih posebnosti brojnim čitateljima, gledateljima, slušateljima i pratiteljima diljem svijeta.