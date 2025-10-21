Close Menu

Anna Baković predstavila „Kutak za roditelje“, prostor za podršku i edukaciju roditelja

Upoznajte autoricu i misiju projekta koji vas podržava u roditeljstvu

Biti roditelj jedno je od najvažnijih, ali i najzahtjevnijih životnih iskustava,a moglo bi se reći i da je riječ o najtežem "zanimanju" na svijetu. Svakodnevni izazovi, nedoumice i želja da djetetu pružimo najbolje često traže i – podršku. Upravo iz te potrebe nastao je „Kutak za roditelje“, projekt koji s puno znanja, empatije i razumijevanja pomaže roditeljima da lakše koračaju kroz sve faze odrastanja svoje djece.

Iza platforme stoji Anna Baković, stručnjakinja s dugogodišnjim iskustvom rada s obiteljima, koja razumije što znači tražiti odgovore na brojna roditeljska pitanja.

„Kroz rad i svakodnevni kontakt s roditeljima shvatila sam koliko je važno imati mjesto na kojem mogu pronaći provjerene informacije, razumijevanje i podršku. Zato sam odlučila stvoriti ‘Kutak za roditelje’ - siguran prostor u kojem se znanje dijeli s ljubavlju, a svaka obitelj može pronaći ono što joj je potrebno,“ objašnjava nam Anna. Prostor se nalazi na adresi Matice hrvatske 1, PC Koteks, Split.

WhatsApp Image 2025 10 21 at 10 50 17
Vođena dugogodišnjim radom u praksi, Anna je stvorila siguran i topao prostor u kojem roditelji mogu pronaći stručnu podršku, savjetovanje i razumijevanje – bilo da se radi o pitanjima razvoja, odgoja, komunikacije s djetetom ili balansiranju obiteljskog života.

"Kutak za roditelje" zamišljen je kao mjesto susreta, dijaloga i zajedničkog traženja rješenja. Cilj je pružiti roditeljima konkretnu pomoć i smjernice kroz individualna savjetovanja, radionice i edukacije – sve uz topao, osoban i profesionalan pristup.

"Vjerujem da svaki roditelj, uz pravu podršku, može postati najbolja verzija sebe - za svoje dijete i za sebe samog. Nekad je dovoljna samo jedna riječ, jedno razumijevanje ili novi pogled na situaciju da sve krene nabolje"- poručuje Anna. "Zato vas pozivam da nam se pridružite, istražite sadržaje i zajednički stvaramo bolje mjesto za odrastanje. Hvala vam na povjerenju i dobrodošli u naš Kutak!"- autorica je odlučna.

@kutakzaroditeljeRoditeljstvo može biti predivno, ali i iscrpljujuće. Pogotovo kada ste sami, kada imate dijete koje vas ne sluša ili kada se suočavate s izazovima posebnih potreba. Mnogi roditelji tada osjećaju umor, krivnju ili sumnju u sebe. Ali istina je – nitko ne bi trebao prolaziti kroz to sam. U Kutku za roditelje vjerujemo da svaki roditelj zaslužuje podršku i sigurno mjesto gdje može reći što ga muči, bez straha od osude. Razgovor donosi olakšanje, a pravi savjeti i smjernice mogu promijeniti cijelu obiteljsku dinamiku. Zato pozivamo sve roditelje – iscrpljene, samohrane, zbunjene ili one koji jednostavno žele bolje razumjeti svoje dijete – da nam se jave i iskušaju razgovor. Jer ponekad je dovoljan samo jedan razgovor da shvatite da niste sami i da postoji put do mira i povezanosti s vašim djetetom.🤗 Lokacija📍Split♬ When Did You Get Hot? - Sabrina Carpenter

 

Svi zainteresirani mogu se pridružiti zajednici putem poveznice, a na društvenim mrežama pratite ih za redovite objave i savjete.

📍 Posjetite nas: Matice hrvatske 1, PC Koteks, Split

📞 Kontakt: 091582760

Dobro došli u Kutak za roditelje - mjesto gdje razumijevanje, znanje i podrška žive zajedno.

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A post shared by Kutak za roditelje (@kutak_za_roditelje)

 

