Anna Baković predstavila „Kutak za roditelje“, prostor za podršku i edukaciju roditelja

Biti roditelj jedno je od najvažnijih, ali i najzahtjevnijih životnih iskustava,a moglo bi se reći i da je riječ o najtežem "zanimanju" na svijetu. Svakodnevni izazovi, nedoumice i želja da djetetu pružimo najbolje često traže i – podršku. Upravo iz te potrebe nastao je „Kutak za roditelje“, projekt koji s puno znanja, empatije i razumijevanja pomaže roditeljima da lakše koračaju kroz sve faze odrastanja svoje djece.

Iza platforme stoji Anna Baković, stručnjakinja s dugogodišnjim iskustvom rada s obiteljima, koja razumije što znači tražiti odgovore na brojna roditeljska pitanja.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

„Kroz rad i svakodnevni kontakt s roditeljima shvatila sam koliko je važno imati mjesto na kojem mogu pronaći provjerene informacije, razumijevanje i podršku. Zato sam odlučila stvoriti ‘Kutak za roditelje’ - siguran prostor u kojem se znanje dijeli s ljubavlju, a svaka obitelj može pronaći ono što joj je potrebno,“ objašnjava nam Anna. Prostor se nalazi na adresi Matice hrvatske 1, PC Koteks, Split.

Vođena dugogodišnjim radom u praksi, Anna je stvorila siguran i topao prostor u kojem roditelji mogu pronaći stručnu podršku, savjetovanje i razumijevanje – bilo da se radi o pitanjima razvoja, odgoja, komunikacije s djetetom ili balansiranju obiteljskog života.

"Kutak za roditelje" zamišljen je kao mjesto susreta, dijaloga i zajedničkog traženja rješenja. Cilj je pružiti roditeljima konkretnu pomoć i smjernice kroz individualna savjetovanja, radionice i edukacije – sve uz topao, osoban i profesionalan pristup.

"Vjerujem da svaki roditelj, uz pravu podršku, može postati najbolja verzija sebe - za svoje dijete i za sebe samog. Nekad je dovoljna samo jedna riječ, jedno razumijevanje ili novi pogled na situaciju da sve krene nabolje"- poručuje Anna. "Zato vas pozivam da nam se pridružite, istražite sadržaje i zajednički stvaramo bolje mjesto za odrastanje. Hvala vam na povjerenju i dobrodošli u naš Kutak!"- autorica je odlučna.

@kutakzaroditelje Roditeljstvo može biti predivno, ali i iscrpljujuće. Pogotovo kada ste sami, kada imate dijete koje vas ne sluša ili kada se suočavate s izazovima posebnih potreba. Mnogi roditelji tada osjećaju umor, krivnju ili sumnju u sebe. Ali istina je – nitko ne bi trebao prolaziti kroz to sam. U Kutku za roditelje vjerujemo da svaki roditelj zaslužuje podršku i sigurno mjesto gdje može reći što ga muči, bez straha od osude. Razgovor donosi olakšanje, a pravi savjeti i smjernice mogu promijeniti cijelu obiteljsku dinamiku. Zato pozivamo sve roditelje – iscrpljene, samohrane, zbunjene ili one koji jednostavno žele bolje razumjeti svoje dijete – da nam se jave i iskušaju razgovor. Jer ponekad je dovoljan samo jedan razgovor da shvatite da niste sami i da postoji put do mira i povezanosti s vašim djetetom.🤗 Lokacija📍Split ♬ When Did You Get Hot? - Sabrina Carpenter

Svi zainteresirani mogu se pridružiti zajednici putem poveznice, a na društvenim mrežama pratite ih za redovite objave i savjete.

📍 Posjetite nas: Matice hrvatske 1, PC Koteks, Split

📞 Kontakt: 091582760

Dobro došli u Kutak za roditelje - mjesto gdje razumijevanje, znanje i podrška žive zajedno.

View this post on Instagram A post shared by Kutak za roditelje (@kutak_za_roditelje)