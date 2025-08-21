Kustić presjekao: Sudačka komisija ide u raspust, dramatične promjene uskoro stižu

Predsjednik HNS-a Marijan Kustić danas je održao sastanak s članovima Sudačke komisije, nakon kojeg je donesena odluka o njenom značajnom preustroju. Dosadašnji sastav Komisije, koji su činili predsjednik Bertrand Layec i sedam suradnika – Domagoj Vučkov, Vlado Svilokos, Ivica Modrić, Lada Rojc, Ante Vučemilović, Draženko Kovačić i Edi Šunjić – više neće djelovati u tom obliku.

Layec će i dalje ostati na čelu Komisije, ali će ubuduće uz njega sjediti samo još dvoje članova po njegovom izboru. Pretpostavlja se da će se raditi o ljudima iz dosadašnjeg saziva, no njihova imena još nisu poznata. Očekuje se da će HNS već sutra ujutro objaviti službeno priopćenje s detaljima o novom sastavu, piše Gol.hr.

Layec će sam odlučiti koja će mu se dvojica suradnika pridružiti u novom, skromnijem sastavu, a odabrat će one kojima najviše vjeruje. U tom obliku nastavit će raditi na analizama prvoligaških utakmica, uz očekivanje da ubuduće više neće biti prostor za neuvjerljiva i neshvatljiva tumačenja.