Kupovao automobil preko interneta pa ostao bez novca i automobila

Policijski službenici istražuju slučaje prijevare prilikom kupnje automobila iz inozemstva. Naime, u rovinjsku policiju je pristupio 62-godišnji muškarac koji je prijavio kako je na jednoj njemačkoj internetskoj stranici pronašao povoljan oglas za prodaju automobila. Putem elektroničke pošte stupio je u kontakt s osobama koje su se predstavile kao voditelji auto kuće te je dogovorio kupnju i dostavu automobila u Hrvatsku, za što je uplatio više tisuća eura. Kontaktiravši tvrtku preko koje se prodavatelj obvezao isporučiti automobil, shvatio je da nemaju dogovorenu nikakvu isporuku vozila iz Njemačke, odnosno da je prevaren.

Policijski službenici utvrđuju okolnosti događaja i tragaju za nepoznatim počiniteljem.

Budući se na pojedinim internetskim stranicama znaju objavljivati oglasi, čiji je cilj prijevara kupaca, Policijska uprava istarska upozorava građane da budu oprezniji i da ne nasjedaju na povoljne oglase o prodaji automobila.

Najčešće se radi o nekoliko godina starim automobilima, popularnim modelima s malom kilometražom, koji su u dobrom stanju, no prodaju se po cijeni koja je znatno niža od cijena ostalih automobila u istoj kategoriji. Policija stoga upozorava građane da kod takvih oglasa budu oprezni te da pripaze kako ne bi postali žrtvama kaznenih djela.

Što možete učiniti da bi vaša kupnja putem interneta bila sigurnija?

- koristite online trgovine iz Hrvatske ili drugih država članica Europske unije, kada je moguće - veće su šanse da možete riješiti moguće probleme

- potrudite se i istražite - provjerite recenzije drugih kupaca prije same kupnje

- koristite kartice - imate bolje šanse za povrat novca

- plaćajte samo preko sigurnog pružatelja usluge plaćanja

- plaćajte samo kada ste spojeni na sigurnu internetsku vezu - izbjegavajte besplatni ili otvoreni javni WiFi

- plaćajte samo na sigurnom uređaju - ažurirajte redovno operativni sustav i sigurnosni softver

- primili ste oglas kojim ste obaviješteni da ste osvojili nagradu - dobro razmislite, možda osvojite zlonamjerni softver

- ako proizvod ne stigne, kontaktirajte prodavača - ako ne odgovara, obratite se svojoj banci

- čuvajte se oglasa i internetskih stranica koje nude nevjerojatne ponude ili čudotvorne proizvode - ako se nešto čini predobro da bi bilo istinito, nije istinito!