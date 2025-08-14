Kupili ste ovaj proizvod? Pripazite, povlači se s polica

Državni inspektorat Republike Hrvatske obavještava potrošače o opozivu proizvoda, Poklon set Harry Potter zbog migracije teških metala.

Državni inspektorat Republike Hrvatske obavještava potrošače o opozivu proizvoda, Poklon set Harry Potter - The Knight Bus »BLUE SKY HARRY POTTER MUG & KEYRING«, oznake HP714361/2025, EAN 5056563714361, zbog migracije teških metala barija, kobalta, olova, mangana i nikla.

Proizvod nije u skladu s Uredbom (EZ) br. 1935/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. listopada 2004. o materijalima i predmetima koji dolaze u dodir s hranom i stavljanju izvan snage direktiva 80/590/EEZ i 89/109/EEZ.

Podaci o proizvodu:

Dobavljač: Blue Sky Designs Ltd, Ujedinjeno Kraljevstvo

Uvoznik: Colby d.o.o., Limbuš, Slovenija

Maloprodaja: Znanje d.o.o., Zagreb

Obavijest se odnosi isključivo na proizvod sa gore navedenim podacima, napisali su iz Državnog inspektorata.