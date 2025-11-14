Close Menu

KUPCI, OPREZ! Zbog povišene razine morfija povlači se ova namirnica

Provjerite jeste li kupili

Državni inspektorat objavio je detalje povlačenja sjemenki plavog maka zbog povišene razine morfija.

Riječ je o cijelim sjemenkama DR. ENSA u pakiranju od 250 grama, koje je najbolje upotrijebiti do 5. kolovoza 2026. godine, a broj serije je E15250608D, GTIN 8586012820994.

Zemlja podrijetla je Slovačka, a obavijest se odnosi isključivo na navedeni proizvod.

Detalji o opozivu proizvoda dostupni su na web-stranici Kauflanda, a naveli su da je proizvod moguće vratiti i bez predočenja računa.

