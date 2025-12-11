KUPCI, OPREZ Poznata marka tortilla povučena zbog nedopuštenog aditiva

Državni inspektorat Republike Hrvatske obavještava potrošače da se opozivaju sljedeći proizvodi:
- TORTILLA PŠENIČNA 6x25 cm, 370 g – HRUSTY
- TORTILLA PŠENIČNA MAXX 12x25 cm, 780 g – HRUSTY
- TORTILLA PŠENIČNA 8x20 cm, 320 g – HRUSTY
Opoziv se odnosi na sve rokove trajanja navedenih proizvoda zbog prisutnosti neodobrenog prehrambenog aditiva – kalcijevog sorbata.
Proizvodi nisu u skladu s odredbama Uredbe (EZ) 178/2002, koja propisuje opća načela sigurnosti hrane i osnivanje Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA).
Detaljne informacije o opozivu dostupne su na mrežnoj stranici proizvođača.
Podaci o proizvodu:
- Proizvođač: DOO PIP Novi Sad, Srbija
- Maloprodaja: Konzum plus d.o.o., Zagreb
Napomena: Opoziv se odnosi isključivo na proizvode s gore navedenim podacima.
