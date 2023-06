Kumrić osvojio broncu u Kazahstanu: Izjednačio se s najuspješnijim hrvatskim judašem

Zlatko Kumrić (AJK „Student“ – Split), još ovaj tjedan prisustvovao je na Judo Festivalu u Poreču gdje je odradio kvalitetne pripreme na Olimpijskom trening kampu (OTC) da bi se za vikend uputio prema istoku, nešto više od 5000km, točnije u Kazakhstan gdje se od 16.-18. lipnja održava IJF Grand Slam. Kumrić je danas u kategoriji -100kg osvojio brončanu medalju.

U borbu za brončanu medalju savladao je iskusnog Belgijca Tomu NIKIFOROVA koji je prije ove borbe imao skor u svoju korist 4:0 protiv Kumrića. 29-godišnji Splićanin od samog početka krenuo je u borbu ofenzivno bez previše kalkulacija, no u jednom trenutku Nikiforov je iskoristio nepažnju hrvatskog senatora te poveo bacanjem za wazari. No Kumrića to nije poljuljalo u taktičkoj pripremi te već idući napad baca Nikiforova ručnom tehnikom na ippon što mu donosi brončanu medalju i vrijedne bodove za Olimpijske igre u Parizu.

„Ništa, dobro je, izuzetno težak dan no napokon prva Grand Slam medalja, idemo dalje! Borba za broncu definitivno jedna od najzahtjevnijih danas, Nikiforov je izuzetno iskusan i neugodan borac, rezultati sami po sebi govore. Držao sam se taktike dogovorene s Tomom što se pokazalo ključnim za današnju pobjedu.“ - kazao je Kumrić.



Kumrić je danas upisao četiri pobjede i jedan poraz. U prvom kolu pobjeđuje Britanca Harrya LOVELL- HEWITTA, drugo kolo bio je bolji od Aslana MIRZAYEVA (AZE). Četvrtfinale gubi od Rusa koji se borbi pod zastavom Ujedinjenih Arapski Emirata Dzhafara KOSTOEVA te ga poraz vodi u repasaž gdje je bio bolji od Talijana Gennara PIRELLIJA.

Kumrić se danas izjednačio po broju medalja na IJF World Judo Tour-u s našim najuspješnijim judašem Tomislavom MARIJANOVIĆEM koji Kumriću sjedi u trenerskoj stolici. Treća je ovo medalja s IJF WJT-a za Kumrića, no Marijanović i dalje drži prvo mjesto s osvojenim IJF Grand Slamom u Rio de Janeiru 2010 godine te titulom viceprvaka iz 2013. godine.

„Zlatko je u odličnoj formi cijelu godinu, i na ovim Kontinentalnim openima što smo radili, samo mu je trebalo tih par pobjeda na natjecanjima da bude „stari Zlatko“, sada je stvarno dobar. Taktika je uvijek ista, idemo na bacanje, on ima bacanja u svim smjerovima, odlične promjene smjerova. Glupo bi bilo tražiti nešto drugo od takvog kompletnog natjecatelja.“ – kazao je Marijanović. Kumrić je danas savladao u borbi za broncu jednog od najbolje plasiranih judaša u kategoriji, prvog nositelja, Tomu Nikiforova (BEL), osvajača svjetske medalje i pobjednik prošlogodišnjeg Grand Slama u Parizu.

Dan ranije u kategoriji -63kg nastupila je Katarina KRIŠTO koja je upisala poraz protiv Kamile BADUROVE

(AIN).