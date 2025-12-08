Kultni splitski klub bio je krcat: Večer posvećena Oliveru Dragojeviću okupila brojna poznata imena

Povodom rođendana Olivera Dragojevića, jedne od najvoljenijih hrvatskih glazbenih legendi, u splitskom Music baru Versi održana je posebno emotivna večer u organizaciji HGU Split Music Cluba. Iako je najavljeno tek kao još jedno tradicionalno druženje, događaj je prerastao u snažnu glazbenu posvetu, ispunjenu toplinom, sjećanjima i pjesmama koje su obilježile generacije. Publika, glazbenici i članovi obitelji okupili su se kako bi zajednički proslavili Oliverov dan, ali i još jednom potvrdili koliko je njegov glas i danas duboko prisutan u svakome tko ga je slušao i volio.

Obitelj Dragojević u središtu emotivne večeri

Posebnu težinu večeri dala je prisutnost članova obitelji Dragojević, čija je podrška i prisjećanje na Olivera bila prirodna i snažna poveznica svih okupljenih. Na pozornicu se popeo i Petar Dragojević, čiji je nastup izazvao dug pljesak publike i dodatno naglasio intimnost ove glazbene večeri. Njegova interpretacija pjesama koje su obilježile karijeru njegova strica unijela je dodatnu toplinu i nostalgičnu notu.

Uz tribute bend koji je nosio glazbeni program večeri, pozornici se pridružio i Tedi Spalato, dugogodišnji prijatelj Olivera Dragojevića i jedan od najprepoznatljivijih glasova dalmatinske pjesme. Njegov nastup bio je nježna i dostojanstvena posveta čovjeku s kojim je dijelio brojne glazbene trenutke. Tijekom večeri okupljeni su mogli vidjeti i mnoge druge glazbenike koji su Olivera nosili u srcu i karijeri.

Poseban trenutak: poruka Oliverovih Delfina iz Vele Luke

Jedan od najdirljivijih trenutaka večeri dogodio se kada su se Oliverovi Delfini uključili uživo iz Vele Luke putem video zida. Njihove riječi i glazbeni pozdrav izazvali su emocije u publici, podsjetivši sve prisutne na neraskidivu vezu koju je Oliver imao sa svojim otokom, tradicijom i ljudima koji su ga oblikovali. Video-uključenje pretvorilo je događaj u most između Splita i Vele Luke, kao simbol neprekinute glazbene i ljudske povezanosti.

Završnica uz Žaru iz Dalmatina i pozitivnu energiju publike

Kraj večeri obilježio je energičan nastup Ivo Jagnjić iz Dalmatina, koji je svojim prepoznatljivim temperamentom dodatno podigao atmosferu već prepunu emocija i zajedništva. Publika je zajedno pjevala, pljeskala i slavila Oliverov rođendan na način kakav bi i sam volio – iskreno, toplo i uz pjesmu koja spaja ljude.

Poruka Tomislava Mrduljaša: čuvajmo uspomene na ljude koji su obilježili našu glazbu

U svom obraćanju okupljenima, predsjednik HGU Split Tomislav Mrduljaš naglasio je važnost očuvanja uspomena na glazbenike koji su ostavili dubok trag. „Di god dođen, Oliver je svugdje bio prisutan. Posebno je zahvalan, kao i svi vi. Lijepo je da smo se našli u ovolikom broju. Želim da ove ljude slavimo i pamtimo. Drago mi je da smo napravili večeri posvećene Remiju Kazinotiju, čiji su članovi obitelji ovdje večeras, kao i Mladenu Magudu“, rekao je Mrduljaš, podsjetivši kako je baština hrvatske glazbe najveća kada se dijeli i kada se ne zaboravlja.